Корреспондент Sobesednik.ru столкнулся со сбоем в выдаче общегражданских паспортов, сотрудники МВД жалуются на зарплаты в 20 тысяч рублей

Сотрудники управления по вопросам миграции МВД России по меньшей мере одного московского района Чертаново Южное не могут обеспечить граждан общегражданскими паспортами в установленные законом сроки. По закону срок изготовления паспорта при подаче документов по месту жительства должен составлять не более 10 дней, однако, как выяснил Sobesednik.Ru, паспорта выдают по меньшей мере в два, а то и в три раза медленнее. При этом МВД имеет право оштрафовать граждан, если они не обменяют вовремя паспорт по достижении 20 или 45 лет.

«У меня три человека здесь живых. Три из четырнадцати. Уволились все», - отвечает возмущенным гражданам один из начальников управления по делам миграции, которые меняются в районе раз в несколько дней.

«Никто за 20 тысяч рублей работать не идёт, - вторит и.о. начальника сотрудница отдела. – И я ухожу».

«Приходите к нам работать, - заманивает руководитель подразделения посетителей. – Я тут тоже не по своей воле. Меня начальник округа попросил: «Помоги! Месяц!». Я тут стресс реально получаю, на людей скоро бросаться начну». Через несколько дней и этот руководитель исчез с рабочего места: сотрудники говорят, что ушёл на больничный.