Корреспондент Sobesednik.ru столкнулся со сбоем в выдаче общегражданских паспортов, сотрудники МВД жалуются на зарплаты в 20 тысяч рублей
На юге столицы паспорта выдают с большими задержками
Сотрудники управления по вопросам миграции МВД России по меньшей мере одного московского района Чертаново Южное не могут обеспечить граждан общегражданскими паспортами в установленные законом сроки. По закону срок изготовления паспорта при подаче документов по месту жительства должен составлять не более 10 дней, однако, как выяснил Sobesednik.Ru, паспорта выдают по меньшей мере в два, а то и в три раза медленнее. При этом МВД имеет право оштрафовать граждан, если они не обменяют вовремя паспорт по достижении 20 или 45 лет.
«У меня три человека здесь живых. Три из четырнадцати. Уволились все», - отвечает возмущенным гражданам один из начальников управления по делам миграции, которые меняются в районе раз в несколько дней.
«Никто за 20 тысяч рублей работать не идёт, - вторит и.о. начальника сотрудница отдела. – И я ухожу».
«Приходите к нам работать, - заманивает руководитель подразделения посетителей. – Я тут тоже не по своей воле. Меня начальник округа попросил: «Помоги! Месяц!». Я тут стресс реально получаю, на людей скоро бросаться начну». Через несколько дней и этот руководитель исчез с рабочего места: сотрудники говорят, что ушёл на больничный.
Любопытно, что в кабинете управления по вопросам миграции посетителей встречают сразу два Владимира Владимировича Путина (в виде портретов, висящих на стене над картой мира). Один с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, один – соло. Одиночный портрет Путина, по всему видно, еще домедведевский. Начальники меняются часто, но снять, наверное, никто не решается. Однако три пары президентских глаз не помогают справиться с царящим здесь бардаком. Кто сильнее возносит молитвы этим образам – граждане, просящие о паспорте, или сотрудники, просящие о зарплате, доподлинно неизвестно.
Кстати
Накануне в районе Чертаново Южное был снят с выборов независимый кандидат Роман Юнеман – один из лидеров местной гонки. Собранные им подписи территориальный избирком счел частично не соответствующими базе МВД. Одной из причин кандидат считает умышленный подлог: избирком якобы сдал в МВД заведомо недостоверные данные, либо министерство не обновляет вовремя свою базу. В любом случае на работу по отсеву «нежелательных» перед выборами люди и деньги есть.