"Теперь Путин единоразово выплатит учителям по 20 тысяч": в сети обсуждают жалобу на Снежану Денисовну из "Нашей Раши"

Учитель истории и обществознания школы № 26 города Ярославля Жанна Торхова в ходе встречи главы государства с педагогами и учениками рассказала, что россиянам не хватает положительного образа учителя в средствах массовой информации, в произведениях массовой культуры, литературы и кино. По ее словам, «смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из «Нашей Раши», но это разрушает образ учителя и школы в целом». Преподаватель также добавила, что не согласна с тем, что учителя оказывают «услугу», потому что они учат, наставляют будущее поколение.

«Хочется, чтобы сегодня говорили о педагогах не только с точки зрения юмора, но и чтобы была гордость за профессию», - отметила Торхова.

По ее словам, она общается с молодыми педагогами и понимает, что на сегодняшний день просто необходимо повышать престиж профессии учителя. Это поддержит молодых и поможет удержать их в профессии. Сама Торхова преподает в школе уже 10 лет, является представителем педагогической династии. В прошлом году ученик школы № 26, наставником которого она является, стал одним из победителей конкурса «Большая перемена», проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

И все бы ничего, ведь учительница действительно говорила о важных вещах, но затронутая ей Снежана Денисовна настроила пользователей соцсетей на юмористический лад.

«Так вообще до абсурда можно довести все. Она бы еще посетовала на образ учительницы в немецких фильмах для взрослых», - пошутил читатель.

«Аналогично вспомнился образ медсестры в исполнении Эвелины Блёданс. Странно, что медики на нее не жалуются», - добавил россиянин.

«Уровень современного среднестатистического учителя ниже плинтуса, отсюда и отношение такое к учителям. А причина в том, что в девяностые учителя так мало стали получать, что адекватная молодёжь не пошла по этому жизненному пути», - рассуждает москвич.

«Милая девушка, вы заслужите хорошее отношение ваших учеников, а не жалуйтесь на юмористические передачи. Есть учителя, которых до конца жизни помнят и с цветами приходят и благодарят бывшие ученики, а есть те, кто только о новых шторах и думает... Так что юмор в точку», - пишет экономист.

«А ещё бывают учителя, которые говорят, что тебе оценка «5» за контрольную по математике не положена, т.к. ты только недавно перевёлся из другой школы. Но бывают и такие, которые говорят, я поставлю «4» по истории, хоть он её и не знает, но при современных учебниках её уже никто не знает. Это чисто факты из жизни», - рассказывает свои истории студент.

«Правда глаза колет. Пожаловалась, значит в точку попали», - предполагает читатель.

«Да, ладно, вам, Жанна Торхова, это всего лишь шутка, комический образ и все это понимают. Тем более, дети такое не смотрят, вы себя с ними не сравнивайте. А то, что сказал Медведев на всю страну «Не нравиться, можете идти в бизнес» - это никак не разрушает положительный образ учителя? Если фактически «сверху» сказали, если не нравиться работать в таких «хороших» условиях, то это ваши проблемы, можете не работать?! И не надо играть на публику в унисон президенту. Предложите лучше, как учитель с опытом, что-нибудь дельное», - обратился мужчина со стажем к Торховой.

«Этот персонаж – Снежана Денисовна - бизнесом и занимается, как и рекомендовал Медведев», - подметил пенсионер.

«Странно, что Путин после этого не предложил единовременно выплатить каждому учителю по 20 тысяч. Хотя, еще не вечер…» - иронично завершил дискуссию петербуржец.