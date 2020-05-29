Псевдожильё в столице: чем рискуют люди, покупая "апартаменты" за 6 миллионов рублей

На фоне пандемии и вызванной ей невостребованности офисных помещений – а также на фоне подорожания и без того запредельного по стоимости жилья, – в Москве началась новая волна редевелопмента: нежилые помещения продаются, как апартаменты.

Один из участников этой волны бизнесмен Александр Набатов, в 2018 году выкупивший на торгах Институт микроэкономики на Большой Черемушкинской улице и здания автокомбината №5 в районе Соколиной Горы, сейчас приобрёл бизнес-центр "Альянс" на улице Электрозаводской.

Помещения в таких зданиях бизнесмен продаёт физическим лицам небольшими лотами – по 13-18 квадратных метров за 4,5-6 миллионов рублей. Попробуй, что называется, не купить. Таким способом Александр Набатов или другой девелопер может, потратив на реконструкцию здания миллионов восемьсот, заработать миллиарда два с половиной.

А покупатель – может заработать проблемы. Как говорят эксперты, проживание в таких помещениях чревато серьёзными рисками – собственника могут оштрафовать за использование нежилого помещения, как жилого, а при повторном нарушении мэрия Москвы может через суд добиться запрета на использование нежилого помещения в целях, не соответствующих назначению участка.

По мнению PR-менеджера компании "Главстрой" Дины Лукьяновой, редевелопмент – это хорошо, а статус апартаментов – "нежилые помещения с возможностью проживания", так что проблем с этим самым проживанием в них возникнуть не должно: рынок апартаментов в Москве востребован и работает в отлаженном режиме.

Однако вряд ли помещения ценой 6 миллионов рублей за 13-18 квадратных метров являются "апартаментами", считает эксперт по недвижимости Кирилл Манаенков. Вполне вероятно, что эти помещения плохо обустроены для проживания, в них может просто не хватать каких-то коммуникаций. Скорее всего, это действительно нежилые помещения, не соответствующие жилищным нормам и требованиям, поэтому собственник действительно может лишиться возможности в них проживать. А если покупатель доведёт помещение "до ума" сам, суд может потребовать вернуть его в первоначальное состояние.

Как поётся в песне Николая Воронова "Белая стрекоза любви" – но всё же, но всё же… Комната или студия в черте старой Москвы – за 6 миллионов рублей… Сбылась мечта россиян, столичные девелоперы нашли возможность для быстрого заработка – по словам экспертов, подходящих для такого переоборудования зданий в Москве мало, – или перед нами обычный "лохотрон" для приезжих?

Как объяснил депутат Московской городской думы 7 созыва Сергей Митрохин, законодательство чётко не разграничивает жилые и нежилые помещения, позволяя использовать офисные здания как жильё. Так называемые "апартаменты " находятся как раз на грани между жилым и нежилым.

Многие девелоперы неплохо зарабатывают на том, что строят жильё, а называют это "административными зданиями": поскольку строить жильё гораздо выгодней, чем административные здания, получается что-то вроде узаконенного мошенничества. Помимо того, что собственникам может прийти штраф за использование нежилого помещения как жилого, будет "капать" очень высокая плата за коммунальные услуги: для жилых помещений она гораздо ниже.

А потом московская мэрия – через московский суд – может и вовсе запретить собственнику проживать в нежилом помещении. И тут возникает вопрос: видимо, столичные власти и застройщики не заинтересованы в том, чтобы в черте старой Москвы было такое сверхдоступное жильё, которое, к тому же, не надо строить?

– Мэрия заинтересована в том, чтобы эти участки были проданы как можно дороже, – считает Сергей Митрохин. – Есть случаи использования этого псевдожилья по дешёвке, а есть случаи, когда в качестве "апартаментов" строятся хоромы для миллиардеров. На улице Ефремова, 9а строится якобы административное здание, но из рекламы в интернете можно увидеть, что там продаются по безумным ценам "таунхаусы".

Трудно сказать, в каком жилье под прикрытием "нежилых помещений" больше заинтересована мэрия: в домах для миллиардеров или, условно говоря, в "хостелах". В любом случае, мэрии невыгодно, чтобы эти здания простаивали, показывая неэффективность градостроительной политики. Мэрии скорее выгодно, чтобы эти здания использовались хотя бы так.

Кроме того, там, где есть какие-то юридические проблемы, найдутся чиновники, желающие на них заработать. Если бы мэрии это не нравилось, порядок в этой сфере навели бы сразу же, разграничили бы жилое и нежилое, проследили бы, селятся туда люди или не селятся. А если это происходит – значит, это нравится мэрии. Но я бы не рекомендовал москвичам или приехавшим в Москву покупать эти помещения и заселяться в них: могут возникнуть юридические проблемы.

Чтобы этих проблем избежать, придётся, видимо, давать чиновникам взятки. Плюс бешеная коммуналка. Но всё же, всё же мэрия Москвы вряд ли даст вам спокойно жить в бывшем офисе, если вы не миллиардер.

А вот мечтать о жилье в Москве по ценам небогатой провинции – и приобрести его, и потерять – в общем, жить не спокойно (и в нежилом помещении) вы можете. Некоторое время. Чтобы здания не простаивали. И это, кроме шуток, весьма жестоко со стороны московских властей, которые прекрасно знают, с какой настойчивостью и безысходностью россияне едут в лучший город страны.