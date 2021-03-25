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IТ-юристы и UX/UI-дизайнеры: эксперт назвал востребованные IT специальности в будущем

"Будут востребованы буквально все ИТ-специальности, которые только можно себе представить", – заявил эксперт

Фото: Global Look Press

Старший партнер Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов рассказал, какие IT-специальности будут востребованы через 5-6 лет. 

«Будут востребованы буквально все ИТ-специальности, которые только можно себе представить. Разработчики, инженеры поддержки всегда найдут хорошую работу. Огромный спрос будет на системных и бизнес-аналитиков: на каждом проекте нужен человек, который может поговорить с пользователями продукта, оценить реальные потребности и внятно поставить задачу на разработку. То есть быть, по сути, связующим звеном между программистами и конечными потребителями», – сообщил Солодилов в беседе с РИА Новости

Как отметил эксперт, сфера IT предоставляет массу возможностей для людей с развитыми коммуникативными навыками, базовыми техническими знаниями и хорошим системным мышлением. 

По его словам, все большей востребованностью в сфере информационных технологий пользуются профессионалы из других смежных областей. «Например, UX/UI-дизайнеры разрабатывают внешний вид систем, приложений», – пояснил он.

Он подчеркнул, что найти себя в ИТ смогут не только технические специалисты могут. Так, высоким спросом будут пользоваться ИТ-юристы и цифровые лингвисты, обеспечивающие максимально натуральный, нативный перевод текстов, аудио- и видеоконтента. 

«Создание хорошего цифрового продукта или решения сейчас требует понимания психологии пользователя, хорошо структурированного, яркого и качественно подготовленного контента, работы с визуализацией и удобством пользовательского интерфейса. Тут себя могут проявить представители различных гуманитарных специальностей. Ведь создание удобного человеку инструмента – это во многом творческая задача», – заключил эксперт.

Теги: #IT

Рубрика: Общество

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