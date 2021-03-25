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Американские ученые выяснили, как часто непривитые от COVID попадают в больницу

Среди 43 тысяч заболевших коронавирусом американцев в период с 1 мая по 25 июля более 70% оказались не вакцинированными

Фото: Global Look Press

Непривитые от коронавируса американцы в 29 раз чаще попадают в больницу чем вакцинированные. Такой вывод следует из данных исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает ТАСС

Результаты основаны на данных 43 127 пациентов из округа Лос-Анджелес, у которых был диагностирован коронавирус в период с 1 мая по 25 июля. Среди них 71,4% граждан оказались не вакцинированными, 25,3% полностью привились, а остальные 3,3% частично. 

Как выяснилось, из числа полностью вакцинированных с коронавирусом были госпитализированы всего 3,2% пациентов, помещены в отделение интенсивной терапии 0,5% и еще 0,2% нуждались в искусственной вентиляции легких. В то время, как среди частично вакцинированных лиц это соотношение составило 6,2%, 1,0% и 0,3% соответственно. 

При этом среди непривитых были госпитализированы 7,6% пациентов, переведены в реанимацию – 1,5%, подключены к ИВЛ – 0,5%. 

В Центре по контролю и профилактике заболеваний отметили, что 25 июля количество заболевших коронавирусом среди непривитых превышало обычные показатели в 4,9 раза, а частота госпитализаций –в 29,2 раза. 

В итоге ученые пришли к выводу, что полученные данные указывают на то, что вакцины обеспечивали защиту от инфекции и тяжелого течения коронавируса в период усиления передачи варианта дельта-штамма. 

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