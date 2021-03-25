"А есть у России шанс остановить рост цен?": в сети отреагировали на то, что "у России есть шанс решить жилищный вопрос"

Владимир Путин на встрече с гендиректором «Дом.рф» Виталием Мутко заявил, что Россия сейчас может решить жилищный вопрос.

«У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в этой сфере много направлений деятельности и задач, которые стоят перед страной, правительством и подведомственной Мутко организацией. При этом президент высоко оценил работу «Дом.рф».

После этого заявления пользователям соцсетей повеяло СССР и обещанием, что к 2000 году все будут жить в своих квартирах…

«Прочитал новость и как в СССР вернулся», - отметил пенсионер.

«А остановить рост цен у России есть шанс?» - задал президенту риторический вопрос россиянин.

«А есть у россиян деньги на покупку тех квартир, которые могут нам построить? А есть у россиян шанс вернуть «обесцененные» в 1992 сбережения на квартиру, чтобы купить ее, наконец, 30 лет спустя?» - и вновь звучат риторические вопросы.

«Так Путин еще к 2020 году обещал каждой семье по 100 квадратов... Где это? Одни обещания...» - грустно замечает москвич.

«Такой шанс появится, если народ вынесет, наконец, на выборах присосавшихся к кормушкам паразитов… И мы все знаем, что это за партия», - предлагает россиянин.

«Myткo незаменимый, потому, что «Непотопляемый». Везде, где надо чего-то угробить - он в первых рядах», - отмечает пенсионер.