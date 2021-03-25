"А "Боже, царя храни!" когда планируют ввести?" В сети не понимают, зачем в школах поднимать флаг каждый день

Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать церемонию подъема государственного флага в школах частью воспитательного процесса.

Воспитатель детского лагеря «Кипарис» и Международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов на встрече президента с учителями и учениками рассказал Путину о традиции «Артека» поднимать флаг. Антипов предложил обеспечить все школы государственной символикой. По его мнению, такую традицию можно сделать частью воспитательного процесса в школе.

«Во многих странах в учебных заведениях и других учреждениях флаг страны вывешивается регулярно, ежедневно, это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера - например, совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт», - отреагировал на предложение Путин.

Он уточнил, что профинансировать инициативу можно из федерального бюджета. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что этот вопрос рассматривался накануне. По ее словам, вопрос единого стандарта следует отработать с администрацией президента. Само законодательство об образовании не препятствует, а даже поощряет такую инициативу, обратила внимание она, добавив, что работа по определению стоимости предложения будет проведена.

В соцсетях энтузиазм президента не поддержали, так как россияне уверены, что «ура-патриотизмом пытаются закрыть глаза на серьезные проблемы, в том числе с образованием».

«Барнаульский вожатый решил заменить образование на воспитание ура-патриотизма... Путин не против. Только вот школы, в роли перманентных избирательных участков, ничему уже никого не обучат», - считает читатель.

«Итак, каждый день в школе, особенно в начальных классах: 1. торжественное поднятие флага; 2. патриотическое песнопение; 3. молитва; 4. поклон и целование рук бородатому мужику; 5. торжественная клятва какая-нибудь; 6. пересказ по памяти выдающихся достижений правящего единства; 7. вечерняя дудка. И отбой - по домам», - утрировал проблему россиянин.

«При СССР была в школах зарядка, а не лайтовый «Спутник» с флагом», - вспоминает пенсионер.

«Но не же каждый день! Представляете, сколько миллионов человеко-часов - главного ресурса жизни - будет на это истрачено, да ещё с учётом отношения общества к этому? Подняли 1 сентября - и пусть до каникул висит», - разумно предлагает москвич.

«И где его поднимать? Во дворе перед началом занятий? А если мороз? И как раньше без этого жили?» - задает риторический вопрос уралец.

«А «Боже, царя храни!» когда ввести планируют?» - следует еще один риторический вопрос.

«Может, с ГосДумы начать? Правда, там запутаются какой у кого государственный флаг», - шутит напоследок профессор, вспоминая о разрешенном теперь двойном гражданстве чиновников.