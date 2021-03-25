В России предложили ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предлагает ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров и в частности за организацию подобных сервисов. Они также хотят обязать операторов бесплатно уведомлять клиентов о подозрительных звонках и блокировать сомнительные номера без судебных разбирательств. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо фронта главе Минцифры Максуту Шадаеву.

По оценке зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, ежемесячно телефонные мошенники крадут 3,5–5 млрд руб. В первом квартале ЦБ выявил 6,1 тыс. номеров, с которых звонили мошенники, это на 38% больше, чем год назад.

Как сообщили в Минцифры, сейчас в разработке находятся три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.

Эксперты отмечают, что операторы связи пока не имеют права блокировать телефонные номера без причины, но делают это после получения жалоб от абонентов на мошеннические звонки. Они также напомнили, что в законодательстве РФ пока нет определения термина «подозрительный номер» поэтому нет требований к операторам о предупреждении о таких звонках.

Как отмечается, кроме мошенников, подобного рода мерами для информирования клиентов пользуются банки, ритейл и сфера услуг. В обращении компании находится порядка 11 млн серых сим-карт.

По словам руководителя департамента Group-IB по расследованию высокотехнологичных преступлений Андрея Колмакова, блокировка без предупреждений и суда может привести к ложным срабатываниям, когда будут блокироваться и легальные сервисы, при этом злоумышленники легко смогут обойти блокировки, перейдя на аналогичные сервисы за рубежом.

Но есть и поддержавшие такую инициативу, один из них - это директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. Он заявил, что проект еще «сырой», но сама мера по блокировке серых номеров относится к категории крайне актуальных задач. Эксперт также предположил, что основной проблемой будет «техническая неготовность провайдеров и даже их незаинтересованность, ведь даже подменные номера – это трафик, и он оплачивается».