"Такая движуха началась – жалко выборы редко": в сети разнесли Титова с его инициативой о создании второго пенсионного фонда

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений для выплат пенсий россиянам, родившимся до 1967 года и не платившим в полном объеме страховые взносы.

Концепцию переформатирования пенсионной системы представили эксперты Столыпинского клуба, сооснователем которого является Титов. По его словам, «ререформирование» пенсионной системы необходимо, потому что россияне недовольны размерами выплат.

«Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции», - сказал бизнес-омбудсмен.

Авторы инициативы выступили за то, чтобы создать Фонд старших поколений (ФСП), задачей которого станет пенсионное обеспечение россиян, родившихся до 1967 года и плативших страховые взносы не в полном объеме. Наполнять ФСП предлагается за счет прямых дотаций государства, отчислений рожденных до 1967 года граждан и бюджетных поступлений по примеру развитых стран - прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на роскошь, а также части акцизов на табак и алкоголь.

Кроме того, эксперты клуба предложили снизить размер страховых взносов до 15 процентов вместо нынешних 30, чтобы уменьшить объем неформального сектора экономики и занятости.

«Проблема теневого сектора особенно актуальна в регионах, никто не готов платить такой размер социальных взносов», - считает директор Института экономики роста, советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко.

Также эксперты предложили дать людям возможность самим решать, когда выйти на пенсию при условии достижения 60 лет и 35 лет стажа, а также отменить балльную формулу расчета пенсий. По мнению Титова, людям понятнее, когда выплаты рассчитываются в зависимости от стажа.

Помимо прочего, прозвучало предложение разрешать «выкупать» пенсионный стаж в последний год перед выходом на пенсию или в предпенсионный период, чтобы дать возможность неформальному сектору заплатить государству за пенсию из собственных сбережений.

И вроде бы все разумно и среди прозвучавших есть действительно неплохие мысли, если бы не одно но - звучат они непосредственно перед выборами в Госдуму, чем, естественно, раздражают людей.

«Такая движуха перед выборами началась. Даже не верится, что это происходит в нашей стране. Жалко выборы редко», - отмечает читатель.

«Точно! Как много стало всевозможных инициатив перед выборами», - поддерживает его еще один россиянин.

«Из всего написанного, понял процентов 10, от силы. Одно знаю точно, кто-то хочет погреть руки», - предполагает москвич.

«Пенсия должна быть солидарной и никакой другой, в противном случае велика вероятность разворовывания любого «фонда». Пример ПФР - один раз нам говорят, что в нём денег нет, а в другой раз, что денег наоборот много. А истина от нас скрыта его непрозрачностью», - рассуждает пенсионер.

«Каждый год что-то меняют, путают население, в конце концов получим шиш без масла», - считает житель провинции.

«Вся суть предложений - дополнительные дармоеды в пенсионном фонде», - выносит вердикт инициативе читатель.