Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре

Президент России подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей, которую можно будет получить в сентябре на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи заявления.

Указы «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию» и «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» опубликованы в пресс-службе Кремля.

В первом указе говорится об отдельных категориях граждан, получающих пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей».

Во втором указе речь идет обо всех остальных пенсионерах. Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России.

Выплаты будут осуществляться в сентябре 2021 года органами, осуществляющими соответствующее пенсионное обеспечение, на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.

Как отмечается, из выплат не будут вычитаться никакие удержания и взыскания.

В случае, если единовременная денежная выплата не будет осуществлена в сентябре 2021 г., ее выплата может быть произведена позднее.