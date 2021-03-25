Покупаешь планшет, айфон, ноутбук? Заплати процент Михалкову, друг!
О том, как "налог на болванки" оболванил всех нас в пандемию
В пандемийном 2020 году Российский союз правообладателей (РСП) - некоммерческая организация, возглавляемая кинорежиссёром Никитой Михалковым, - собрал 6 миллиардов рублей "налога на болванки". Так называют сбор в размере 1% за производство и импорт в Россию оборудования, воспроизводящего и записывающего музыкальные и аудиовизуальные произведения.
Подобные сборы существуют во многих странах Европы и имеют благой целью возместить автору/исполнителю/продюсеру музыкального или аудиовизуального произведения ущерб, который тот получает, когда кто-либо делает копию этого произведения для личного пользования.
Прижилась такая инициатива и у нас. Никита Сергеевич активно, сражаясь с конкурентами и задействуя административный ресурс, приживал её с 2009 года - и прижил. Если в конце 2010-го РСП удалось собрать "на болванки" всего 38 миллионов рублей, то уже в 2011-м сумма сборов составила 683 миллиона, а в 2020-м РСП поимел то, что поимел. Смущает одно: технологии не стоят на месте, и к 2020-му,по данным ВЦИОМ, число людей, делающих частные копии музыки или фильмов - снизилось до нескольких процентов. А сборы РСП, как мы видим - выросли в несколько раз.
Дело в том, что к каждому потенциальному "копировщику" налоговую не приставишь, поэтому РСП решил сделать "налоговым агентом" производителей и импортёров электронной техники. И с 2010 года все они потихоньку стали РСП платить. Постепенно всякая корреляция между этими сборами и реальным количеством людей, продолжающих что-то перезаписывать с диска на диск, пропала, а сбор остался: некоммерческая организация, возглавляемая кинорежиссёром, берёт неплохую дань с бизнеса, демонстрируя хватку, достойную наших контролирующих органов.
Но куда именно эти деньги уходят - и куда именно уйдут 6 миллиардов рублей, - сказать трудно. Как сообщал ещё в 2012-м "Forbes", часть денег поступает непосредственным правообладателям (среди которых, например, Сергей Шнуров, Кристина Орбакайте, Сергей Безруков, Земфира Рамазанова, входящий в Совет РСП актёр Сергей Маковецкий и лично Никита Сергеевич), часть - на собственные расходы организации, часть - в созданные организацией фонды, финансирующие программы в сфере культуры и искусства...
В общем, шести миллиардам есть где разойтись, затеряться и осесть. Какой-то недвусмысленной и прозрачной отчётности по этому поводу Союз не предоставляет, да и, как говорится, прокуратура не спрашивает. Авторские права, особенно в контексте всяческих "культурных проектов" - дело благородное и тонкое. И прибыльное.
Небольшой комментарий по поводу "налога на болванки" Sobesednik.ru дал блогер Евгений BadComedian Баженов, известный своей критикой российского кинематографа, тяжбой с Минкультом и уже вошедшим в обиход словечком "киноделы".
- Как получилось, что кинорежиссёр собирает такую огромную «дань» с бизнеса – с производителей и импортёров электронной техники?
- Ну, Никита Сергеевич – наше всё. Я бы сделал отдельный налог на Никиту Сергеевича. Думаю, вся страна бы его платила, лишь бы наш любимый всеми режиссёр жил припеваючи. Он один имеет право заведовать всеми авторскими правами, «налогом на болванки» - и вообще любые налоги я готов Никите Сергеевичу платить, как и каждый, я уверен, житель нашей страны.
- Вы занимались темой этого налога, когда изучали деятельность российских кинематографистов?
- Когда вводилась эта тема, весь интернет был в курсе, и я в том числе.
- Как развивалась эта история, как дошло до таких сказочных сумм?
- Если о «сказочном», то я знаком со сказочным инцидентом, когда какой-то бар попросил у группы Би-2 какой-то их трек, группа предоставила этот трек, его включили – и этот бар наказали за нарушение авторских прав группы Би-2. Все мы принадлежим Михалкову, будем честны.
- Все авторские права в стране сосредоточены в руках Никиты Сергеевича?
- Насколько я помню, да. Даже мелодия, звучащая в лифте. С любой мелодии отчисляются авторские права в эту контору. Доходят ли средства до кого-то из правообладателей, не знаю. До Никиты Сергеевича – точно доходят.
- Там какая-то сложная схема распределения этих денег – часть авторам, часть на нужды организации и другие проекты...
- Да-да-да.
- Как Михалкову удалось добиться такого влияния и заработка?
- Я думаю, никто просто не оспаривает решения Михалкова, они кажутся всем безошибочными. Барин не может ошибаться. Это холопы могут ошибаться, барин – нет. Поэтому он добился всего, чего хотел.
- Наверно, барин стал барином благодаря связям с гораздо более весомыми персонами?
- Безусловно. Но и его заслуги в кино преуменьшать нельзя. Он когда-то снимал великое кино, имел большое влияние. Вот они, последствия.
Горькая ирония в словах Евгения Баженова, если подсветить её комментарием другого эксперта, оказывается сущим серьёзом: все мы действительно платим Никите Сергеевичу Михалкову, как холопы - барину. И вот почему.
Как объяснил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов, "налог на болванки" мало соответствует своему названию и по сути представляет собой налог на самое разнообразное электронное оборудование. "Флэшки", планшеты, айфоны, ноутбуки - в том числе. И со всего этого импортёры (потому что оборудование, в основном, импортное) платят РСП 1% от таможенной стоимости товара.
Ни с каким "пиратством" налог не борется - речь идёт только о частном копировании, которым сейчас в стране занимается крайне ограниченное количество людей. Если вы не входите в эту олдскульную касту и покупаете, например, прослушивание песни на ITunes и просмотр сериала на Netflix - вы платите и за песню, и за сериал дважды. Один раз, как полагается - авторам этого контента. И второй раз ( точнее, первый) - вы уже заплатили Михалкову, когда покупали айфон, с которого слушаете песню, и ноутбук, с которого смотрите фильм - потому что "налог на болванки", сбираемый РСП, импортёру пришлось включить в себестоимость товара, заключил эксперт.
Вот так. И часть этого налога уходит российским правообладателям - в первую очередь, именитым и связанным с Союзом, а также крупным звукозаписывающим лейблам, - и в последнюю очередь, всем остальным неизвестным музыкантам/режиссёрам/продюсерам, которые могут попробовать обратиться за своим вознаграждением ( потому что в РСП их никто разыскивать не будет). А другая, и весьма весомая, часть налога - просто осела где-то в недрах михалковской организации.
Справедливости ради, стоит стоит сказать, что Никита Сергеевич - не единственное лицо в этой игре. Он, без сомнения, лоббист и "пробивное лицо" этого бизнес-проекта. Важную роль могут играть фигуры "на шаг ниже" - такие, например, как входящий в правление организации бизнесмен и юрист Андрей Кричевский.
Но кто же дал некоммерческой конторе такую силу и полномочия (и заработок)? Статьи 1244 и 1245 Гражданского кодекса РФ - и Министерство культуры. Справедливости, опять же, ради скажем, что "подряд" от Минкульта был дан РСП задолго до яркой карьеры экс-министра культуры Владимира Мединского: при нём он скорее расцвёл особенно буйным цветом - и никуда не делся после. Да и куда бы этот подряд делся, если у Никиты Сергеевича Михалкова, как всем нам известно, есть одно главное знакомство в жизни, которое позволяет "лоббировать" что угодно с самого верха.
Кстати, по поводу Европы. В ряде европейских стран "авторский сбор" прописан отдельной строкой в стоимости товара - прямо в товарном чеке. В Испании это в конце концов привело к отмене подобного налога. Если бы и у нас авторское вознаграждение собиралось в открытом порядке, а не "в тёмную" - возможно, талантливому некогда режиссёру (а ныне автору "Предстояния" и ведущему "Бесогона") пришлось бы умерить и без того шикарные аппетиты. Баре - барами, но ведь не Михалкову и товарищам собирать с россиян налоги, да ещё и в собственный карман.
Теги: #Михалков, #налог на болванки, #минкульт, #Мединский, #Кричевский, #BadComedian
Рубрика: Общество