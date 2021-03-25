"Пенсионерам выплатят подаяние, и уровень бедности упадёт до 0%": в сети обсуждают цифры, представленные Минтруда

Директор департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев назвал регионы с наибольшей долей граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Согласно представленной им «Карте бедности – 2020», сейчас к этой категории возможно относятся 12,1% россиян - это 17,8 миллиона человек.

«Наибольший уровень бедности: Республика Тыва (34,1%), Республика Ингушетия (30%), Кабардино-Балкарская Республика (24,2%)», - говорится в презентации, представленной им на пленарной сессии форума «Сообщество».

По словам Лебедева, для выхода из бедности людям нужна максимально эффективная форма занятости, а также социальная сфера, в том числе соцконтракт.

В начале августа Минтруд сообщил, что бедность во втором квартале 2021 года снизилась с 14,4% до 12,1%. В ведомстве объяснили это стабилизацией рынка труда и изменениями правил по назначению ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Помимо этого, с 1 июля власти начали перечислять дополнительные выплаты для малообеспеченных семей: пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет.

В соцсетях внимательно изучили цифры испытали шок от количества бедных, куда, по понятных причинам еще не входит «средний класс» с доходами в 17 тысяч рублей.

«Почти 20 миллионов россиян имеют доход меньше прожиточного минимума. Супер! Прям толчки и рывки в действии», - иронизирует читатель.

«Пособия и выплаты, конечно, нужны, но они не решат проблему бедности. Её решит только работа. Наверное, в этих регионах заняться нечем», - пишет россиянин.

«Сейчас пенсионерам выплатят по 10-15 тысяч подаяния и уровень бедности упадёт до 0%», - язвит москвич.

«Понятно, что знают и некоторые подачки подкидывают. Но сейчас, это все предвыборная возня и действие административного ресурса перед выборами», - считает житель столицы.

«Отказываются оплачивать нормально работу за час труда. Надо 250 минимум за самую низкоквалифицированную работу платить. Сейчас платят от 40 рублей в час. Столько сторожа получают...» - разъясняет экономист.

«Что-то сомневаюсь про бедность на северном Кавказе. Как живут там люди даже в селах - дома похожи на особняки. Окружены капитальными кирпичными оградами. По гаражу автомобилей. Кто это считает так уровень жизни?» - пишет житель Урала.

У меня знакомая семья во Владикавказе. Вообще на работах не числятся. Разводят у себя декоративных фазанов. Красивейшие птицы, и очень популярны на юге. Покупают люди из Грузии, Армении, Азербайджана. Цена такой птички - коммерческая тайна, но сравнима с ценой иного автомобиля. А так – безработные», - рассказывает сибирячка.

«А самые богатые регионы - Смоленская, Тверская, Ярославская, Владимирская и прочие области Центральной России? Поэтому возьмут у «богатых» и отдадут «бедным»...» - предполагает напоследок читатель.