"Партийцы из "ЕдРа" - берите на заметку": в сети привели в пример членам партии власти экс-министра из Афганистана

Уехавший в Германию экс-министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат нашел себе работу курьером в Лейпциге, сообщает Leipziger Volkszeitung.

Бывший чиновник уехал из Афганистана в конце прошлого года. Он рассказал, что начал искать работу, когда у него закончились сбережения. Садаата приняли на позицию курьера в местную службу доставки еды Lieferando. Однако он признался, что мечтает работать в крупнейшей европейской телекоммуникационной компании Telekom.

Напомним, несколько дней назад движение «Талибан»* захватило власть в Афганистане на фоне вывода американских войск из страны. Боевики заняли все крупные города страны и объявили об окончании двадцатилетней войны. Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам*.

Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют боевики. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

В сети новая работа экс-министра Афганистана понравилась, потому что люди сразу же спроецировали все на нашу страну.

«Партийцам из «ЕдРа» стоит взять на заметку...» - отметил читатель.

«Вот бы всех бывших министров, членов СовФеда и депутатов ГосДумы на доставку пиццы оформить и МРОТ им платить, ими же утверждённый... А то скачут, как социально неответственные дамы из партии в партию, от одной кормушки к другой, из одного министерского кресла - в другое (образования при этом никакого по специальности нет), или из министров - в Совет директоров корпораций... И всех этих захребетников мы содержим... А нужно им дать достойный выбор: доставка Пиццы, зелёнка на лбу с конфискацией у всей родни или Колыма, с такой же конфискацией...» - предлагает россиянин.

«Умный нигде не пропадет. Вот пример для Медведева и других тому подобных, тоже могли бы приносить пользу обществу», - считает москвич.

«Видимо, был честным чиновником и не успел наворовать денег на всю оставшуюся жизнь. У нас многие чиновники не такие», - уверен пенсионер.

«Ну что ж, тоже дело благородное. И себе - прокорм, и людям пища. Всякая работа почётна. Воровство и убийство – греховно», - напоминает монах.

«Забавно: ровно век назад из России выкинули дворянчиков, торгашей-компрадоров и врангелевско-колчаковских вояк. Так вот, все эти вашиблагоридии в Европе устраивались работать таксистами, парикмахерами и портовыми грузчиками. Так что история повторяется», - рассуждает историк.

«Ничего удивительного, бывший генсек КПСС и президент СССР в Германии пиццу рекламировал», - напоминает о Горбачёве читатель.

*Террористическая организация, запрещенная в России.