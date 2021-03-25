Компания Airbnb оплатит проживание 20 тысяч беженцев из Афганистана

Глава онлайн-сервиса для аренды жилья по всему миру Airbnb Брайан Чески заявил, что компания намерена помочь мировому сообществу с решением гуманитарного кризиса возникшим в связи с большим числом эвакуированных их Афганистана местных жителей. Они найдут им съемное жилье и оплатят проживание в нем.

«С сегодняшнего дня Airbnb начнет размещать 20 тысяч афганских беженцев по всему миру бесплатно, — написал исполнительный директор компании в своем Twitter, отдельно поблагодарив владельцев квартир, которые согласились предоставить свои дома. — Мы не смогли бы сделать это без отзывчивости хозяев».

Для выполнения этого обещания компания воспользуется помощью некоммерческой структуры Airbnb.org, помогающей заселить нуждающихся, а также помощью других НКО.

Эвакуация своих граждан и жителей Афганистана, которым в связи с приходом к власти талибов* на родине оставаться небезопасно, является одной из главных задач на повестке США, Германии, Великобритании и ряда других стран, присутствовавших в регионе до вывода американской армии. Речь идет о десятках тысяч беженцев, многие из которых отправляются, в том числе в европейские страны, минуя перевалочных хаб в Узбекистане.

«Талибан» поставил властям США условие вывести остатки своего контингента до 31 августа и пригрозил последствиями. Политики расходятся во мнение, возможно ли осуществить эвакуацию в эти сроки. Сегодня на внеочередном саммите G7 этот вопрос будет ставиться перед мировыми лидерами.