"И как Путину не стыдно делать подачки прямо перед выборами?": В сети недовольны действиями президента

Продолжается эпопея с финансовой помощью от президента, объявленной на съездах «Единой России». В воскресенье Владимир Путин озвучил, что пенсионерам нужно выплатить по 10 тысяч рублей, а военнослужащим по 15 тысяч. И изначально речь шла о выплатах после выборов. Но за сутки все изменилось - и уже сегодня президент подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. Первым документом назначается пособие тем, кто проходил службу в армии, войсках национальной гвардии, органах внутренних дел и других силовых структурах, вторым — для остальных категорий граждан.

И деньги – внимание! - планируют перечислить в сентябре, однако возможны задержки.

Самим россиянам не нужно подавать никаких заявлений - все бумаги подготовит Пенсионный фонд.

И вот во вторник Путин на втором этапе съезда «Единой России» объявил, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие также получат по 15 тысяч рублей.

«Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», - отметил глава государства.

Он также предложил распространить выплату на курсантов военных училищ.

Впрочем, реакция россиян в соцсетях за эти два дня не изменилась – люди недовольны показушностью процесса и тем, что помощь оказывается именно сейчас – накануне выборов, а не тогда, когда она действительно была нужна – во время локдауна и самых острых фаз пандемии. Кроме того, раздражает россиян и то, как выбираются категории граждан для помощи.

«И как не стыдно Путину делать такие подачки перед выборами? Сперва раздел до трусов, потом решил широким жестом носки все-таки вернуть», - иронизирует читатель.

«Правильно Владимир Владимирович. Сразу видно, кто нужен стране, не учителя же и медработники. Главное, про Росгвардию с ОМОНом надо не забыть. Нуждаются же они больше, чем пенсионеры. Им надо растущие организмы кормить. А по итогу - по 10 тысяч всем, кто защищает его от народа - вот и цена им», - пишет россиянин.

«Хватит нам подачек. Если бы президент и правительство действительно заботились о пенсионерах, то давно бы индексировали пенсии в сторону увеличения. А пока они увеличивают пенсионный возраст, тем самым крадут у каждого будущего пенсионера более миллиона рублей и в ответ бросают жалкие копейки. Цинично и грубо», - уверен пенсионер.

«10 тысяч, если кому-то помогут - то, конечно, хорошо. Плохо, если эти 10 тысяч помогут остаться у руля «ЕдРу», - считает москвич.

«Деньги берём и голосуем против «ЕдРа», против тех, кто обманул народ с пенсионным возрастом», - призывает петербуржец.

«Ну, вот. Цены точно ещё раз вырастут. Надо же эти 10 000 вернуть в казну», - грустно замечает уралец.

«Рыбу подкармливают прямо перед рыбалкой», - замечает народную мудрость рыбак со стажем.

«Подкуп голосов? Не, не слышал...» - в шоке от происходящего юрист.

«Самое страшное, что успела привить людям эта власть - это то, что от них ничего не зависит. Такое мнение целенаправленно внушалось людям долгие годы, чтобы они перестали ходить на выборы. При явке 30% подтасовать результаты гораздо проще, чем при явке 80%. Подтасовать - это тоже надо изловчиться, поэтому надо прийти всем на выборы, чтобы как можно усложнить подтасовку. Если бы они были уверены в своей победе, то не было бы этих предвыборных судорог с недопуском оппозиционных депутатов до выборов, с заискивание с народом с помощью подачек из бюджета», - пишет читатель.

«А почему не по 50 тысяч и не каждый месяц всем без исключения? А хочет если еще свой рейтинг приподнять, пусть объявляет кредитную амнистию», предлагают президенту.

«В конституции РФ сказано, что единственный источник власти - народ. Понятно, что этой конституцией власть уже подтирается. Но это хотя бы должно стать понятно ВСЕМ», - замечает россиянин.

«Сейчас все заняты своим выживанием, кто сумел пристроиться получше - не хотят менять систему, даже понимая, что она гибельная для страны. Живут одним днём», - разумно отмечает пенсионер.

«Если бы каждый месяц такие выплаты были, а то перед выборами - как то некрасиво...» - завершает обсуждение житель столицы.