Борис Долгов: ”Второй арабской весны в Тунисе не будет“

Турция и Катар – в игре

– Еще один потенциальный взрывной очаг в арабском мире?

– Это слишком резкая оценка, как мне кажется.

Тунис действительно первая страна, в которой произошли протестные выступления «арабской весны» в 2011-м. Собственно, с Туниса она и началась, прокатившись потом по мусульманскому миру.

Тут важно понимать сегодняшний расклад сил и предысторию. А она такова.

«Арабская весна» началась из-за серьезных социально-экономических проблем: безработица и ухудшение уровня жизни населения. Инициаторами арабской весны были лево-демократические силы.

Они были теми, кто сверг диктаторский режим президента Бен Али. А потом на политическую сцену выступила партия возрождения («Ан-Нахда») – партия, которая перед последними волнениями имела большинство в парламенте.

И говоря о сегодняшней ситуации в Тунисе, прежде всего нужно говорить об этой партии, поскольку все сегодняшние события связаны с действиями «Ан-Нахды».

В общем, в 2011-м результате очень умелой пропагандистской компании эта партия сумела завоевать большинство голосов на первых свободных выборах в Тунисе.

И хотя в стране было достаточно много лево-демократов и сил, которые исповедовали светские концепции, они не сумели выставить на выборы ни единого кандидата, ни единую программу: в этом лагере были и ультралевые, и либеральные партии, и столь сильный разброд в итоге и позволил партии «Ан-Нахда» прийти к власти.

– Она поддерживается какими-то странами за пределами Туниса?

– Турцией и Катаром. По сути, ее приход к власти в 2011-м – в немалой степени результат этой поддержки. «Ан-Нахда» исповедует идеологию движения «братьев мусульман»* (запрещено на территории РФ), а многие люди в руководстве Турции – выходцы именно из этого движения…

Но продолжу свой небольшой экскурс. После победы на выборах «Ан-Нахда» стала проводить откровенно исламистскую политику: исламизация общественно-политической жизни, выход на политическую сцену радикальных сил исламистского движения… Были, конечно, попытки решить и социально-экономические проблемы, но это не удалось. Главное для партии было – полностью захватить власть или поставить своих людей на все ключевые посты, в том числе и в бизнесе. Что и удалось сделать. Это – период с 2011 по 2013 год.

– А потом?

– Затем произошли нападения на представителей лево-демократических и светских сил: были убиты два лидера этих движений. В нападениях обвиняли «Ан-Нахду» (небезосновательно, но конкретных доказательств не было). Под давлением протестных манифестаций демократических сил и поддержавшей их части граждан Туниса, исповедовавших светские принципы, партия ушла из власти.

Состоялись новые выборы, в результате которых были последовательно сформированы два правительства. Одно – во главе с уже покойным президентом, и нынешнее. Они считались правительствами технократов (экспертов, экономистов и т.д.). Представители исламистских партий там тоже были, но в меньшей степени.

Новым правительствам не удалось вывести Тунис из социально-экономического кризиса, справиться с теми проблемами, из-за которых и началась «арабская весна».