Большинство россиян рассказали, что тратят на еду до 25 тысяч рублей ежемесячно

Исследование показало, что 40% россиян тратят на продукты до 25 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Как рассказали 40% опрошенных, в месяц они тратят на продукты от 10 до 25 тысяч рублей в месяц, 29% респондентов – от 5 до 10 тысяч рублей, 10% – от 3 до 5 тысяч рублей и лишь 4% – до 3 тысяч рублей. При этом 14% оценили свои ежемесячные траты на продукты в сумму от 25 до 50 тысяч рублей и 3% – от 50 тысяч рублей.

Согласно опросу, 59% россиян тратят на жилье (оплата ЖКУ, аренда, ипотека) от 10 до 20 тыс. рублей в месяц. До 10 тыс. рублей в месяц на квартиру тратят 28%, 7% участников исследования расходуют от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, 4% – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и по 1% тратят от 50 тыс. до 75 тыс. рублей или более.

Как отмечается, чаще всего россияне экономят на походах в рестораны и кафе, об этом заявил 71% опрошенных. Еще 69% респондентов стараются меньше тратить на развлечения, 61% экономят на гаджетах, а 60% на покупке новой одежды.

Помимо этого, больше половины опрошенных (54%) стараются снизить расходы на отпуск, меньше тратить на подписки и стриминговые сервисы хотят 52%, покупку бытовой техники 51% респондентов, а на средства для красоты 50%.

Исследование также показало, что россияне меньше всего экономят на подарках для друзей и родственников (35%), а также на интернете и мобильной связи (18%).