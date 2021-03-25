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"Яхты друзей Путина войдут в состав ВМФ?" В сети не поняли, как президент хочет достичь своей же задачи

Россияне предложили Путину лайфхак, чтобы в 2027 году было не менее 70% новых кораблей – "строим три новых, старые, кроме одного - в металлолом, и есть 75%!"

Фото: Global Look Press

Владимир Путин заявил, что доля современных кораблей Военно-морского флота должна достигнуть 70% в 2027 году.

«В ближайшие годы вам предстоит серьёзная работа по реализации гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме «Вооружение», чтобы уже через шесть лет, в 2027 году, доля современных кораблей в ВМФ достигла 70%», - сказал Путин на церемонии закладки трех боевых кораблей для ВМФ в режиме видеоконференции.

В соцсетях подсчитали сроки и не поняли, как президент хочет достигнуть самим же собой поставленной задачи, если строят корабли довольно долго, а на дворе 2021 год. Но потом самые продвинутые поняли замысел президента.

«Яхты приятелей Путина в состав ВМФ включить надо, тогда процент ещё выше поднимется», - предложил читатель.

«Действительно, может проще призвать флот друзей-олигархов. В исторической практике опыт имеется. Переоборудовать, из некоторых яхт получатся прекрасные крейсеры, и даже авианосцы. Им разве для обороноспособности Родины жалко будет?» - иронизирует россиянин.

 «Да, два десятка яхт друзей Путина стоят больше, чем весь наш ВМФ», - грустно замечает москвич.

«Чтобы строить корабли надо иметь промышленность. А много у нас в стране заводов? Супермаркетами авианосец не построишь», - считает уралец.

«А что, президенту объяснить боятся, что у нас корветы строят по шесть лет. А крейсеры вообще не в состоянии построить и эсминцы тоже. Да-а-а, планы-то кто будет выполнять?» - задается вопросом моряк.

«Строим три новых, все остальные, за исключением одного - в металлолом. Вот и 75%! Не благодарите!» - предлагает лайфхак читатель.

«Да, сколько старого, ржавого и списанного лежит у нас по всей России!» - пишет читатель.

«Нужно посадить народ на хлеб да соль, и начать тягаться с загнивающей Америкой», - предлагает россиянин.

«Ну все, народ, ходить нам с голой опой во веки веков», - признает пенсионер.

«А экономику наращиваем единоразовой выплатой пенсионерам по 10 000 р. и военным - по 15 000. Спасут ли такую экономику корабли?» - вопрошает петербуржец.

«Теперь-то заживём! Скоро все на электромобилях будем кататься, на боевых кораблях плавать (ходить)! Может быть…» - завершается дискуссия спичем.

Теги: #Путин, #ВМФ

Рубрика: Общество

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