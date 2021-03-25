Маргарита Симоньян рассказала, как едва не родила в администраци президента

Маргарита призналась, что она ни разу не обращалась к косметологам и хирургам, но собирается сделать это в будущем.

Симоньян рассказала, что ни разу не уходила в декрет из-за напряженного рабочего графика. Она даже не представляет, как это - не работать.

- Мы живем огромной традиционной армянской семьей, где мамы - это все, - с улыбкой сказала Маргарита, имея ввиду, что все члены семьи помогают воспитывать младших членов. Рассказала журналистка и о том, как однажды едва не родила прямо в Администрации президента. Это случилось во время последней беременности.

Воды отошли и схватки начались, - с улыбкой вспомнило она. - Никакая скорая не приехала, я только зашла в администрацию, у меня отошли воды... У меня с собой была "тревожная сумка", я вернулась в машину, взяла эту сумку, поднялась в душ, переоделась и пошла на встречу...

Симоньян не стала отменять назначенные переговоры даже, несмотря на начавшиеся схватки. Целый час она находилась на переговорах, благо схватки были безболезненными.

Затем Маргарита спустилась вниз и поняла, что успеет доехать лишь до ближайшего роддома и поехала сразу туда. По ее словам, она уже была опытной роженицей и была абсолютно спокойна в этой ситуации, зная, что у нее еще есть время и она не рискует здоровьем малыша.