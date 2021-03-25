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Маргарита Симоньян рассказала, как едва не родила в администраци президента

"Воды отошли и схватки начались" - с улыбкой призналась известная журналистка

Фото: Youtube/ Между нами

Главный редактор телеканала RT дала откровенное интервью певице Валерии, в котором рассказала о трудном детстве в армянском гетто в Краснодарском крае: бараках, крысах, отсутствии водопровода и канализации. А также о том, как ее родители справлялись с бытовыми невзгодами и не жаловались на судьбу. 

Также Маргарита поведала о том, как ей удается поддерживать себя в хорошей физической форме. В какой-то момент она поняла, что ее внешность целиком зависит от ее силы воли и сказала себе: "Давай, возьми себя в руки!". 

- Я просто перестала рожать и похудела обратно, - сказала она. - Это вопрос воли и больше ничего. Мне хотелось хорошо выглядеть, естественно. Когда ты понимаешь, что тебе уже сорок... Сколько тебе осталось лет в принципе хорошо выглядеть? Я же подряд рожала, у меня трое маленьких детей. Поправлялась-худела-поправлялась-худела...
- Маргарита Симоньян

Маргарита призналась, что она ни разу не обращалась к косметологам и хирургам, но собирается сделать это в будущем. 

Симоньян рассказала, что ни разу не уходила в декрет из-за напряженного рабочего графика. Она даже не представляет, как это - не работать. 

- Мы живем огромной традиционной армянской семьей, где мамы - это все, - с улыбкой сказала Маргарита, имея ввиду, что все члены семьи помогают воспитывать младших членов. Рассказала журналистка и о том, как однажды едва не родила прямо в Администрации президента. Это случилось во время последней беременности.

  • Воды отошли и схватки начались, - с улыбкой вспомнило она. - Никакая скорая не приехала, я только зашла в администрацию, у меня отошли воды... У меня с собой была "тревожная сумка", я вернулась в машину, взяла эту сумку, поднялась в душ, переоделась и пошла на встречу...

Симоньян не стала отменять назначенные переговоры даже, несмотря на начавшиеся схватки. Целый час она находилась на переговорах, благо схватки были безболезненными.

Затем Маргарита спустилась вниз и поняла, что успеет доехать лишь до ближайшего роддома и поехала сразу туда. По ее словам, она уже была опытной роженицей и была абсолютно спокойна в этой ситуации, зная, что у нее еще есть время и она не рискует здоровьем малыша.

Рубрика: Общество

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