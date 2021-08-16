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Журналисты с протоколами, "гости" у Юдиной и "некомпетентный" Байден: новости к утру 22 августа

Погода, задержания и политические заявления в утреннем дайджесте Sobesednik.ru

Фото: скриншот

Маргарита Юдина

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в учреждении сделаны заготовки на основе новых штаммов COVID-19, чтобы обновить вакцину «Спутник V» и увеличить ее эффективность против обновленных мутаций вируса. При этом Гинцбург отметил, что пока такой необходимости нет. Актуальный раствор эффективен против всех распространенных сегодня штаммов, передает ТАСС.

Ранее независимое исследование при участии Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея, Первого меда в Санкт-Петербурге и Тарусской больницы подтвердило эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 81%. Прививка в пять раз снижает риски тяжелого течение коронавируса.

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге в штате Алабаме обвинил Джо Байдена в некомпетентности в связи с выводом войск Штатов из Афганистана. Вывод военных сил из кризисного региона Трамп оценил как «полную капитуляцию». В стране осталась военная техника на общую стоимость в 83 миллиарда долларов, передает «Интерфакс».

Маргарита Юдина, пострадавшая от удара в живот на январском митинге в Петербурге, рассказала об установленной за ней слежкой и «эвакуации» детей из жилого дома в ее отсутствие. 20 августа все семейство вызвали на опрос к следователю, но Юдина решила оставить младших детей дома. Когда она покинула дом, в домохозяйство проникли силовики и «эвакуировали» младших детей под предлогом обнаруженной в соседнем здании бомбы, передает Sota. Юдина опасается, что за время «эвакуации» сотрудники могли установить в доме прослушку или подбросить запрещенные предметы.

Всех задержанных вчера на Лубянке журналистов, кроме Ильи Васюнина из RT, отпустили с протоколами по митинговым статьям. Напомним, что десять журналистов были задержаны на серии одиночных пикетов против расширения списка СМИ и журналистов-«иноагентов».

В Москве сегодня воздух прогреется до 23 градусов, атмосферное давление будет в пределах нормы и лишь немного подрастет в середине дня, передают «Метеоновости». Временами возможен небольшой дождь, а кислородный режим обещает быть благоприятным.

Погода подходящая для того, чтобы посетить бесплатный фестиваль бережного отношения к животным на Зубовском бульваре во дворе Музея Москвы. Там специалисты расскажут, как обращаться с четырехлапыми в большом городе. 

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