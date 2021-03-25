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"Кого последнего признают инагентом, тот лох": Над чем шутили на уходящей неделе в рунете

Подборка мемов и шуток о событиях уходящей недели от Sobesednik.ru

Фото: соцсети

Sobesednik.ru поскролил ленты соцсетей, чтобы понять, как люди спасаются от информационного давления. Так, общественность взбудоражилась тем фактом, что у канцлера ФРГ Ангелы Меркель есть мобильный телефон. И его угораздило зазвонить на встрече с Владимиром Путиным.

Поясним, что это отсылка к декларации Владимира Путина, который располагает не только тремя отечественными автомобилями, но и туристическим прицепом «Скиф».

Михаил Ходорковский нашел в сюжете встречи двух политических лидеров отголоски другого недавнего открытия из ставропольского края:

На фоне политических страстей немного отошли на задний план звезды шоу-бизнеса со своими скандалами, но по сей день умы депутатов занимают песни Моргенштерна:

Отдельного внимания заслуживает народное творчество на тему расширяющегося перед выборами списка иностранных агентов.

И даже профильные телеграм-каналы с контентом, иронизирующим на бумерской культурой, не упустили повестку:

Также внимание россиян на этой неделе привлек устроенный в МЧС Тульский пряник. Его уже признали сыном эмблемы телекомпании «ВИD», русским Спанч Бобом и братом Ватника.

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом. НКО «Голос» внесены Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента. Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена.

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