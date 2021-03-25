"Кого последнего признают инагентом, тот лох": Над чем шутили на уходящей неделе в рунете
Подборка мемов и шуток о событиях уходящей недели от Sobesednik.ru
Sobesednik.ru поскролил ленты соцсетей, чтобы понять, как люди спасаются от информационного давления. Так, общественность взбудоражилась тем фактом, что у канцлера ФРГ Ангелы Меркель есть мобильный телефон. И его угораздило зазвонить на встрече с Владимиром Путиным.
У Меркель на встрече зазвонил телефон. А у нашего даже телефона нет, только прицеп Скиф..— Сталкер (@ValBodin) August 21, 2021
Аскет патамушта.
Поясним, что это отсылка к декларации Владимира Путина, который располагает не только тремя отечественными автомобилями, но и туристическим прицепом «Скиф».
Михаил Ходорковский нашел в сюжете встречи двух политических лидеров отголоски другого недавнего открытия из ставропольского края:
«Путин и Меркель встретились в Кремле».— Ходорковский Михаил (@mich261213) August 20, 2021
А судя по картинке — зал нагло скопирован с резиденции начальника ставропольского ГИБДД. pic.twitter.com/MV1Hxt4Uh1
На фоне политических страстей немного отошли на задний план звезды шоу-бизнеса со своими скандалами, но по сей день умы депутатов занимают песни Моргенштерна:
> Обсуждение песен Моргенштерна на депутатской сессии в Красноярске— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) August 18, 2021
> Вячеслав Дюков цитирует строчки песен, не меняя официальной интонации. И просит коллег отменить концерт певца
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ ЧТО МОРГЕНШТЕРН ВСТАВИТ ЭТОТ КУСОК В СВОЙ СЛЕДУЮЩИЙ КЛИП pic.twitter.com/rUhipy4EyV
Отдельного внимания заслуживает народное творчество на тему расширяющегося перед выборами списка иностранных агентов.
надеюсь, это хотя бы ким кардашьян— фарида (@faridos24) August 18, 2021
Минюст внёс движение «Голос» в реестр иностранных агентов из-за сведений о финансировании гражданкой Армении
Понравилось:— Ходорковский Михаил (@mich261213) August 18, 2021
«Все идёт к тому, что от иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму в этом году будет «Талибан»»
Кого последнего признают инагентом тот лох— Велик (@annavellikok) August 20, 2021
August 21, 2021
И даже профильные телеграм-каналы с контентом, иронизирующим на бумерской культурой, не упустили повестку:
August 20, 2021
Также внимание россиян на этой неделе привлек устроенный в МЧС Тульский пряник. Его уже признали сыном эмблемы телекомпании «ВИD», русским Спанч Бобом и братом Ватника.
сделал мем pic.twitter.com/Tyz8CnKefF— Victor Chegodaev (@VictorChegodaev) August 17, 2021
How it started How it's going pic.twitter.com/PDATSworuP— Могучий Щит (@mighty_shield) August 17, 2021
*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом. НКО «Голос» внесены Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента. Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена.
Теги: #Иноагенты, #Ангела Меркель
Рубрика: Общество