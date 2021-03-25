"Кого последнего признают инагентом, тот лох": Над чем шутили на уходящей неделе в рунете

Поясним, что это отсылка к декларации Владимира Путина, который располагает не только тремя отечественными автомобилями, но и туристическим прицепом «Скиф».

Михаил Ходорковский нашел в сюжете встречи двух политических лидеров отголоски другого недавнего открытия из ставропольского края: