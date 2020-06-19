"Уезжайте уже с концами": Татьяну Навку захейтили в сети за фото с роскошного отдыха

Известная российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка довольно часто делится с подписчиками в социальной сети приятными моментами из своей жизни. Это, к слову, нередко побуждает многих россиян высказывать в адрес знаменитости критику за роскошь на фоне беднеющего населения страны.

Не помогают даже заявления о том, что Навка, которая в последнее время занимается продюсированием масштабных ледовых шоу, успешна в бизнесе и неплохо зарабатывает. У многих, к примеру, свежи в памяти воспоминания о баснословно дорогих часах мужа спортсменки, оправданием для которых стало заявление о том, что это её подарок.

Так произошло и в этот раз. Новая публикация Татьяны Навки в социальной сети Instagram, на которой она показала маленький эпизод из своего отпуска, вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

На опубликованном фигуристкой кадре она позирует вместе с дочерью Надеждой на берегу моря. «Путешествия лишают дара речи, а потом делают из тебя лучшего рассказчика», – дополнила она этот пост философской цитатой легендарного берберского путешественника Ибн Баттуты.