Сегодня, в 15:28

"Уезжайте уже с концами": Татьяну Навку захейтили в сети за фото с роскошного отдыха

У многих свежи в памяти воспоминания о баснословно дорогих часах мужа спортсменки, пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова

Фото: Instagram

Известная российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка довольно часто делится с подписчиками в социальной сети приятными моментами из своей жизни. Это, к слову, нередко побуждает многих россиян высказывать в адрес знаменитости критику за роскошь на фоне беднеющего населения страны.

Не помогают даже заявления о том, что Навка, которая в последнее время занимается продюсированием масштабных ледовых шоу, успешна в бизнесе и неплохо зарабатывает. У многих, к примеру, свежи в памяти воспоминания о баснословно дорогих часах мужа спортсменки, оправданием для которых стало заявление о том, что это её подарок.

Так произошло и в этот раз. Новая публикация Татьяны Навки в социальной сети Instagram, на которой она показала маленький эпизод из своего отпуска, вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

На опубликованном фигуристкой кадре она позирует вместе с дочерью Надеждой на берегу моря. «Путешествия лишают дара речи, а потом делают из тебя лучшего рассказчика», – дополнила она этот пост философской цитатой легендарного берберского путешественника Ибн Баттуты.

И под новой публикацией моментально разыгрались нешуточные страсти в комментариях. Наряду с положительными сообщениями от поклонников, отмечающих красоту матери и дочки, схожесть девочки с отцом и желающих Навке приятного путешествия, нашлось место для критики. Кто-то спрашивает у знаменитости, почему она не отправилась в Крым, отдав предпочтение роскошным западным курортам, другие, и вовсе, отмечают, что им надоело наблюдать за тем, как знаменитости «красуются» фотографиями своего недешёвого отдыха. Нашлись и те, кто напрямую предложил Навке уезжать и не возвращаться.

«У вас есть деньги на круглогодичные путешествия. Нам вас не понять».

«При богатеньком муже шикарно устроилась».

«А чего не в Крым?»

«Как устали, только отдыхают, бедняжки».

«Уезжайте уже с концами!»

«Только и знают, что красуются, надоели», – пишут критики.

Теги: #Навка

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 2 дня назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 3 дня назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 3 дня назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 4 дня назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Политика 40 минут назад

Меркель уверена, что её приемник в партии станет новым канцлером Германии

Политика 1 час назад

Андрей Колесников о статье Навального: Российское общество – заложник государственной коррупции

Общество 1 час назад

600 мусульман задержали во время службы в мечети ради поиска нелегальных мигрантов

Общество 2 часа назад

В Подмосковье судья проспал весь процесс, но удовлетворил иск на 1 млрд

Политика 3 часа назад

Грузия официально примет участие в украинском саммите "Крымская платформа"

Общество 3 часа назад

ФАС начнет искать "справедливость" в наценках на 25 товаров. Цены могут вырасти

Политика 4 часа назад

Полиция искала журналиста "Эха Москвы" дома у её родителей. Уже не в первый раз

Недвижимость 4 часа назад

В правительстве предложили ввести налоговые вычеты за аренду квартир

Политика 4 часа назад

Тихановская призвала главу МВФ не давать денег на репрессии против беларусов

Политика 6 часов назад

Главное к 21 августа: Энергосанкции США, автозаки приехали за мусульманами, меньшинства на бирже

Общество 7 часов назад

"Не виноватые мы, это дешевые подрядчики". Крупный маркетплейс и движение по борьбе с рабством не нашли общего языка

Политика 17 часов назад

Попова обратила внимание на транши по 8 млн на предвыборную кампанию Вассермана

Политика 19 часов назад

Сегодняшний санкционный список США против РФ оказался больше британского на два пункта

Общество 19 часов назад

"Пора валить в Сибирь, пока не поздно": в сети отреагировали на исследование Росгидромета об изменении климата

Общество 20 часов назад

Звенящая Меркель, усталая Земфира, СМИ-иноагенты и подрабатывающие россияне: новости к вечеру 20 августа

Политика 20 часов назад

Главный редактор "Дождя"* заявил, что телеканал не является иностранным агентом и продолжит работу

Общество 22 часа назад

"Дождь", "Важные истории" и 6 журналистов внесены в реестр СМИ-иностранных агентов

Политика 22 часа назад

Анатолий Матвийчук: На талибов* оглядываются северокавказские и центральноазиатские радикалы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика