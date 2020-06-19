"Уезжайте уже с концами": Татьяну Навку захейтили в сети за фото с роскошного отдыха
У многих свежи в памяти воспоминания о баснословно дорогих часах мужа спортсменки, пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова
Известная российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка довольно часто делится с подписчиками в социальной сети приятными моментами из своей жизни. Это, к слову, нередко побуждает многих россиян высказывать в адрес знаменитости критику за роскошь на фоне беднеющего населения страны.
Не помогают даже заявления о том, что Навка, которая в последнее время занимается продюсированием масштабных ледовых шоу, успешна в бизнесе и неплохо зарабатывает. У многих, к примеру, свежи в памяти воспоминания о баснословно дорогих часах мужа спортсменки, оправданием для которых стало заявление о том, что это её подарок.
Так произошло и в этот раз. Новая публикация Татьяны Навки в социальной сети Instagram, на которой она показала маленький эпизод из своего отпуска, вызвала неоднозначную реакцию пользователей.
На опубликованном фигуристкой кадре она позирует вместе с дочерью Надеждой на берегу моря. «Путешествия лишают дара речи, а потом делают из тебя лучшего рассказчика», – дополнила она этот пост философской цитатой легендарного берберского путешественника Ибн Баттуты.
И под новой публикацией моментально разыгрались нешуточные страсти в комментариях. Наряду с положительными сообщениями от поклонников, отмечающих красоту матери и дочки, схожесть девочки с отцом и желающих Навке приятного путешествия, нашлось место для критики. Кто-то спрашивает у знаменитости, почему она не отправилась в Крым, отдав предпочтение роскошным западным курортам, другие, и вовсе, отмечают, что им надоело наблюдать за тем, как знаменитости «красуются» фотографиями своего недешёвого отдыха. Нашлись и те, кто напрямую предложил Навке уезжать и не возвращаться.
«У вас есть деньги на круглогодичные путешествия. Нам вас не понять».
«При богатеньком муже шикарно устроилась».
«А чего не в Крым?»
«Как устали, только отдыхают, бедняжки».
«Уезжайте уже с концами!»
«Только и знают, что красуются, надоели», – пишут критики.