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В СПЧ поддержали идею запретить использование 28 одноразовых товаров в России

Ранее Минприроды направило в Минпромторг предложение запретить цветные пэт-бутылки, тарелки, ушные палочки и т.д.

Фото: Global Look Press

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал инициативу Минприроды по запрету использования 28 видов одноразовых товаров, которые невозможно переработать. 

«Направление правильное, конечно, чем меньше будет пластиковых и неперерабатываемых, неразлагаемых продуктов, тем меньше будет загрязнение природы. У некоторых вызывают иронию ватные палочки, но речь идет о тех товарах и предметах, которые трудно перерабатывать. (...) Даже если они извлекаются из мусора, их перерабатывать трудно, зачем их тогда вообще использовать и изготавливать?», – заявил Фадеев ТАСС, комментируя инициативу.

Ранее Минприроды направило в Минпромторг предложения по запрету использования 28 видов одноразовых товаров и упаковки. Среди них, в частности: пластиковые непрозрачные и цветные пэт-бутылки, тарелки, трубочки, столовые приборы, ушные палочки и прочее. Вводить запрет предполагается постепенно, начиная с 2024 года.

Рубрика: Общество

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