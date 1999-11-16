«Русский стиль» Игоря Ткача

Теперь ситуация напоминает старый советский фильм, где показания потерпевшего дополняет прокурор: «Следственные органы доводят до сведения суда, что против свидетеля возбуждено уголовное дело». В нашей истории прокурор своего слова еще не сказал. Однако о деятельности потерпевшего Ткача и его родственников становится известно все больше интересного для следственных органов.

Как известно Игорь Ткач и его партнер и родственник Сергей Гляделкин стали главными пострадавшими по делу Черкалина. Вот только внимание к себе Ткач привлек косвенным признанием того, что, будучи чиновником мэрии - с должности главы управления города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов, контролю (надзору) в области долевого строительства (Моснадзор) мэр Москвы Сергей Собянин уволил Ткача только в середине лета 2011 года - он еще и являлся бенефициаром аффилированного с ним бизнеса своего родственника.

Дело в том, что, представившись на суде зампредом совета директоров компании УК «Авеню менеджмент», господин Ткач умолчал, что 3 года был одним из руководителей строительного комплекса Москвы, и более 2 лет от города вел договор соинвестирования с фирмой Гляделкина «Юрпромконсалтинг».

Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности уже само по себе образует состав преступления, предусмотренный статьей 289 УК РФ. Но теперь выясняется, что Ткач с родственниками не просто зарабатывал на строительных подрядах мэрии, но и может быть виноват в том, что городской бюджет недополучил сотни миллионов рублей инвестиционных платежей.

Надо сказать, что Гляделкин был не единственным родственником Ткача, кто занимался в Москве строительством и решил в начале нулевых подзаработать на застройке столичного микрорайона Куркино. Так, например, в 2005 году правительство Москвы подписало инвестиционный контракт с ООО «Русский стиль», возглавляемым С.А. Власовым (как стало известно в отрасли, еще одним родственником Ткача), на строительство в районе Куркино торгово-развлекательного центра.

Уставной капитал ООО «Русский стиль» составлял 10 тыс. рублей, а среднесписочная штатная численность составляла от нуля до пяти человек, что не помешало компании выиграть в 2005 году конкурс проводившийся мэрией Москвы в рамках реализации Постановления правительства Москвы № 1063 от 16.11.1999 г. «О мерах по обеспечению финансирования и строительства экспериментального жилого района Куркино Северо-Западного административного округа». На основании решения конкурсной комиссии №18-05 от 21.10.2005 между ДИПС г. Москвы и ООО «Русский стиль» был заключен Договор № 263-ИС от 10.11.2005 г. на право финансирования проектирования и строительства торгово-досугового центра по адресу: Куркино, мкр.13, корп. 12 (Куркино, мкр. 1ЗА). В соответствии с договором финансирование объекта распределялось пропорционально долям в соотношении 5% за ДИПС г. Москвы (инвестор) и 95% за ООО «Русский стиль» (соинвестор). Инвестиционный взнос, который ООО «Русский стиль» должно было внести в столичный бюджет, составил 36,5 млн. рублей.

Впрочем, через год соинвестор и мэрия вместе решили, что очередной торговый центр в Куркино не нужен, и уже осенью 2006 года в рамках дополнительного соглашения начинается изменение параметров договора. Дополнительными соглашениями к договору от 07.09.2006 и от 25.09.2006 фиксируется изменение функционального назначения объекта с торгово-досугового центра на жилое здание и устанавливается обязательство пересмотреть как параметры объекта, так и инвестиционный взнос ООО «Русский стиль».

Эксперты отмечают, что в соответствии с законодательством о конкуренции и иными законодательными актами уже изменение функционального назначения объекта в рамках договора было незаконным, так как после такого изменения должен был пройти новый конкурс по выбору нового соинвестора. При этом долг соинвестора по оплате проектирования и строительства, в размере 59 млн руб., которые оплатил ДИПС Москвы за счет бюджетных средств и которые по договору подлежали компенсации ДИПСу от соинвестора ООО «Русский стиль», ДИПС решил ему простить, что не соответствует условиям договора соинвестирования, и требовало бы отдельного решения Правительства Москвы, так как полномочий на прощение долгов у подписанта не было.

Через три года дополнительным соглашением от 15.07.2009, подписанным на основании постановления Правительства Москвы от 22.07.2008 г. №649-РП «О дополнительных мерах по реализации проекта строительства жилых домов в микрорайоне 13 района Куркино», окончательно определяются параметры нового проекта. Отныне финансирование проектирования и строительства объекта установлено в следующем соотношении - 100% жилой, нежилой площади и машиноместа в подземной автостоянке в жилом доме, включая городские магистральные инженерные коммуникации, оплачивает ООО «Русский Стиль» за счет собственных и привлеченных средств. При этом ООО «Русский Стиль» должен построить жилой многоквартирный дом общей площадью квартир не менее 17 тыс. кв.м. Суммарная же площадь с учетом нежилых помещений и машиномест более 37 тыс. кв. м.

Новый инвестиционный взнос стороны лишь согласовали наметить в будущем и договорились, что он должен быть выплачен в полном объеме до подписания акта о реализации инвестиционного проекта. Примечательно, что п. 6 постановления правительства Москвы от 22.07.2008 г. №649-РП предусматривал, что «Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы должен был в 4-месячный срок после даты выпуска этого постановления представить в Департамент города Москвы по конкурентной политике для оформления, организации подписания и учетной регистрации в Едином реестре контрактов и торгов города Москвы согласованный проект дополнительного соглашения к договору от 10 ноября 2005 года N 263-ИС, заключенному с ООО «Русский стиль», определяющего новый порядок финансирования и содержащего в качестве приложения график выполнения сторонами обязательств по договору с учетом сроков исполнения отдельных этапов работ и ввода объекта в эксплуатацию в 2011 году».

Однако и год спустя, подписывая дополнительное соглашение от 15.07.2009, стороны так и не оговаривают сумму инвестиционного взноса, а лишь договариваются, что «сумма и порядок доплаты инвестиционного взноса будут уточнены Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору на основании утвержденного Москомархитектурой Акта разрешённого использования участка территории градостроительного объекта (земельного участка, градостроительного плана земельного участка) для осуществления нового строительства и расчета ДЭПР».

Данный Акт должен был быть готов еще до получения разрешения на строительство, так как без него невозможно сделать проект строительства и провести экспертизу. И тут на сцену выходит Ткач и его Моснадзор, курировавший данный проект. Сначала Моснадзор визирует вместе с другими департаментами дополнительное соглашение №4, подписанное Ресиным В.И., в котором в нарушение Постановления правительства Москвы вместо того, чтобы оговорить новую сумму инвестиционного взноса лишь предваряет условия ее появления. А позже молчаливо наблюдает как ООО «Русский стиль» получает в Мосгорстройнадзоре разрешение на строительство, так и не подписав с компанией соглашение об оплате ею нового инвестиционного взноса. И на протяжении всего срока реализации проекта, благодаря тому, что Ткач «бдительно надзирал» за стройкой как минимум с 1 марта 2010 года, вопрос о новом инвестиционном взносе правительством Москвы больше даже не поднимается.