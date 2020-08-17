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Памфилова заверила, что "Голос" сможет наблюдать за выборами в статусе "иноагента"

Памфилова обещает не мешать работе "Голоса": "Гарантирую, что они абсолютно не будут поражены в правах как наблюдатели"

Фото: АГН "Москва"

Представители общественного движения «Голос» смогут без каких-либо препятствий принять участие в наблюдении за выборами в Госдуму 17-19 сентября этого года, несмотря на то, что ранее его объявили «иностранным агентом». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Гарантирую, что они абсолютно не будут поражены в правах как наблюдатели. [Сопредседатель «Голоса»] Григорий [Мельконьянц], его коллеги смогут пойти наблюдателями туда, куда считают нужным, в том числе могут принимать участие в видеонаблюдении», — заявила председатель ЦИК.

Напомним, что движение «Голос» не обладает юридическим лицом, поэтому для его признания «иностранным агентом» потребовался новый реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России. В этом реестре «Голос» - первый и пока единственный. Движение наблюдателей в защиту избирательных прав граждан было внесено туда из-за якобы наличия финансирования от неназванной Минюстом «гражданки Республики Армения», хотя у него даже нет банковского счета.

«Голос» уже заявил, что не намерен прекращать работу. Фактически они предоставляют только публичную экспертизу и анализ, непосредственно политической деятельностью движение не занимается, направлять наблюдателей на участки оно также не может.

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