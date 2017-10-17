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Кто родился 20 августа? Андрей Кончаловский, Николай Валуев, Сергей Брин

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Фото: Russian Look

20 августа исполняется 84 года Андрею Кончаловскому. Наверняка вы слышали цитаты из эпохального интервью, которое он дал нашему креативному редактору Дмитрию Быкову. Прочитайте его полностью. В нем режиссер впервые подробно говорит о политике.

Свой 48-й день рождения сегодня будет отмечать бывший боксер и, возможно, бывший депутат Николай Валуев. Впереди - новые выборы. О том, как складывалась карьера самого большого депутата Госдумы, читайте в развернутом интервью по ссылке.

48 лет сегодня исполнилось создателю Google Сергею Брину. Гению, которого мы потеряли. Вот подробный материал о том, как бывший москвич построил самую крупную IT-империю мира.

50-летний рубеж встречает певец, шоумен и неутомимый ньюсмейкер Стас Костюшкин. Чего с ним только не происходило за последние полвека!

Артиста можно поздравить лично в Instagram.

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