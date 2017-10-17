Кто родился 20 августа? Андрей Кончаловский, Николай Валуев, Сергей Брин

20 августа исполняется 84 года Андрею Кончаловскому. Наверняка вы слышали цитаты из эпохального интервью, которое он дал нашему креативному редактору Дмитрию Быкову. Прочитайте его полностью. В нем режиссер впервые подробно говорит о политике.

Свой 48-й день рождения сегодня будет отмечать бывший боксер и, возможно, бывший депутат Николай Валуев. Впереди - новые выборы. О том, как складывалась карьера самого большого депутата Госдумы, читайте в развернутом интервью по ссылке.

48 лет сегодня исполнилось создателю Google Сергею Брину. Гению, которого мы потеряли. Вот подробный материал о том, как бывший москвич построил самую крупную IT-империю мира.

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Артиста можно поздравить лично в Instagram.