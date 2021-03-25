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Эксперты определили самое затратное время года для россиян

Зима является самым дорогим периодом за год для жизни в это время средний чек в магазине увеличивается до 700 рублей

Фото: Global Look Press

Зима является самым дорогим сезоном за год для жизни россиян, это связывают с чередой праздников. В зимний период средний чек в магазине увеличивается до 700 рублей. Об этом сообщил РИА Новости оператор фискальных данных СБИС, которым были изучены обезличенные данные средних чеков операций за период второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021 года. 

«Зима становится самым дорогим периодом за год для жизни. Этот фактор можно связать с чередой праздников. Именно зимой россияне готовы потратить до 9 тысяч рублей на ювелирную продукцию, а средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей», – говорится в сообщении. 

Как подсчитали аналитики, в это время возрастает средний чек и на покупку всего необходимого для садоводства: летом на это тратят не более 1200 рублей в месяц, зимой эта сумма возрастает до 1500 рублей.

Отмечается, что период самых низких средних чеков выпадает на весну и лето. Походы в продуктовый стоили в это время для россиян в среднем 500 рублей. На косметику и бытовую химию уходило по 3000 рублей, около 5000 рублей на ювелирную продукцию и 1200 рублей на садоводство. При этом траты на строительство в эти месяцы больше. Так, средний чек весной и летом составляет около 5000 рублей. 

Осень обходится для россиян немного дороже, в этот период средний чек в продуктовых магазинах увеличивается до 600 рублей.

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