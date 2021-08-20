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Больше половины российских медиков пожаловались на переработки из-за вакцинации

Не успевают выполнять рабочий план 63,1% врачей, 85,4% испытывают перегрузку, а 13,1% приходится забирать работу домой

Фото: Global Look Press

Больше половины российских медиков заявили, что не успевают вовремя выполнять рабочий план и перерабатывают из-за задействования в кампании по вакцинации от коронавируса. Врачи жалуются на количество бумажной работы, нехватку специалистов и отмечают, что качество оказания медпомощи снизилось на фоне кампании по вакцинации. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование проведенное профильным приложением «Справочник врача». 

«Большинство (85,4%) опрошенных медработников, занятых в кампании по вакцинации, заявили, что испытывают перегрузку. Среди причин переработки (можно было выбрать несколько вариантов ответа) они называют большой объем бумажной работы (55,8%), нехватку специалистов (53,9%), а также большое количество пациентов (36,5%)», – говорится в исследовании. 

О том, что они не успевают выполнять рабочий план рассказали 63,1% врачей, а 13,1% пожаловались, что им приходиться забирать работу домой. Медики также отметили, что введение данных о вакцинированных занимает большое количество времени и из-за этого происходят переработки. 

При этом, почти треть медиков сталкивались с дисциплинарными высказываниями от начальства из-за невыполнения работы в полном объеме, а еще 26,7% признались, что не успевают выполнить работу до конца, но с санкциями не сталкивались. 

Как заявил президент Лиги защиты врачей Семена Гальперина, когда врач задействован в вакцинации, его либо необходимо на время перевести на другую должность, либо заключить с ним новый договор, в котором он даст свое согласие на увеличение нагрузки.

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