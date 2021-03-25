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Больше половине россиян приходится подрабатывать из-за нехватки основного дохода

Из-за нехватки денег на продукты и основные потребности на подработку идут 16% опрошенных россиян

Фото: Global Look Press

Около 53% опрошенных россиян рассказали, что им приходится подрабатывать из-за недостаточной зарплаты на основной работе. Об этом говорится в результатах совместного исследования Авито.Работа и GigAnt, передает ТАСС

Из опроса следует, что, 22% граждан подрабатывают из-за нехватки средств на крупные траты, на покупку техники, оплаты образования и путешествий, из-за нехватки денег на продукты и основные потребности берут подработку 16% опрошенных,.

Как отмечается, 15% респондентов приходится подрабатывать для того, чтобы оплачивать кредиты и ипотечные займы, 13% благодаря подработкам формируют накопления. Еще 23% респондентов идут на дополнительную работу, чтобы занять свободное время летом.

Согласно исследованию, кроме необходимости, на подработку также влияет время года. Так, большинство опрошенных (74%) отметили, что подрабатывают в любое время года, 17% – только летом, по 2% – только весной, осенью или зимой, а 3% заявили, что идут на подработку круглый год и даже в праздники.

В исследовании приняли участие 10 тыс. респондентов старше 18 лет. 

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