В Роспотребнадзоре ответили на вопрос, почему до сих пор нет лекарства от COVID-19

Работы по созданию лекарства от коронавируса затянулись, так как в начале все предполагали, что вирус является сезонным, поэтому необходимо было создать вакцину против него. Об этом сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам инфекциониста, работы по разработке лекарства от COVID-19 ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать его концентрацию и дозу, из-за чего этот путь является более продолжительным, чем при создании вакцин.

«Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», – заявил он.

Ученый отметил, что разработка препаратов занимает более длительное время и требует огромных средств. Он подчеркнул, что есть примеры других инфекций, против которых имеются вакцины, но нет препаратов – это корь и бешенство.

Горелов добавил, что от любого заболевания лучше профилактика, чем его лечение.