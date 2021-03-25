В Москве за сутки выявили более 2 тысяч новых заболевших COVID-19

В столице за последние 24 выявлено 2 142 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За были сутки госпитализированы 562 человека, скончались 54 пациента. В тяжелом состоянии находится 341 человек.

Выздоровели в городе ещё 2 805 пациентов после прохождения лечения. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 420 630.

Всего в России за 18 августа выявлено 21 058 новых случаев коронавируса. Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован за сутки 791 летальный исход.

Полностью выздоровели в стране еще 24 017 человек.

Высокий прирост заболевших остается в Санкт-Петербург (1563 случаев), в Московской области (949),

в Свердловской области (511), в Нижегородской области (501).

За весь период пандемии в России выявлен 6 684 531 случай коронавируса, зафиксировано 173 700 летальных исходов, выздоровели 5 963 054 человека.