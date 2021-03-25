У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата
Претензии Виктора Батурина к его сестре не нашли поддержки в европейском суде. Sobesednik.ru узнал подробности недавно закончившейся тяжбы в Китцбюэле: чего именно добивался Виктор Батурин и почему австрийский суд отклонил его требования.
Это был иск о защите чести и достоинства. Виктор Батурин подал его в 2017-м, почти сразу после того, как освободился из тюрьмы в 2016-м, где отбывал наказание за мошенничество с поддельными векселями «ИНТЕКО».
Он обиделся на пресс-релиз ЗАО «ИНТЕКО», подписанный президентом компании, его сестрой в ноябре 2011-го по поводу претензий, предъявляемых к компании и к ней братом в СМИ. Там описывались причины его увольнения из компании и один раз было употреблено слово «воровство» («Для полного понимания всей этой ситуации стоит отметить, что истинной причиной увольнения Виктора Батурина из «ИНТЕКО» стали его растраты, которые правильнее было бы назвать воровством»). По мнению, Виктора Николаевича, это опорочило его деловую репутацию. Хотя он к тому времени был уже дважды осужден за мошенничество и отбыл срок по обвинениям, никак не связанным с утверждением в том пресс-релизе.
Окружной суд австрийского города Китцбюэля рассматривал дело 4 года, и точка наконец была поставлена лишь на днях. И дело тут было не в сложности ситуации, как уверяют юристы, а в том, что международные дела в местных судах Австрии рассматриваются очень долго.
Решение суда пока еще не переведено полностью на русский язык – это 100-страничный документ. Но перевод результативной части уже есть.
При этом главным вопросом рассмотрения, как нам удалось узнать, было вовсе не то, насколько повлияло слово «воровство» на репутацию Виктора Николаевича, а совсем другое – является ли Елена Николаевна в данном случае надлежащей ответчицей.
И вынес вердикт: в иске отказать, признав требования Виктора Батурина необоснованными.
– Принимая решение, суд счел представленные Еленой Батуриной доказательства и показания достоверными и обоснованными. При этом доводы Виктора Батурина не нашли своего подтверждения, – отметили адвокаты Елены Николаевны.
– Данное решение суда в очередной раз продемонстрировало, что заявления, ранее сделанные представителями г-на Батурина о якобы проигрываемых Еленой Батуриной судах в Австрии, являются намеренной ложью, – сказал Геннадий Теребков, пресс-секретарь вдовы Юрия Лужкова. – Виктор Батурин уже неоднократно был осужден в России за мошенничество, в том числе в связи с предъявлением недостоверных векселей на несколько миллиардов рублей. Факт совершения им преступлений был установлен судами, и он отбывал срок в колонии. Он неоднократно предпринимал попытки инициировать (под различными надуманными предлогами) судебные споры, что представители Батуриной расценивают как попытку получить деньги с нее и ее компаний. Все возможные суды он проиграл, а поданные им иски признаны незаконными и безосновательными. Судебное разбирательство по поданному им (якобы исключительно в целях защиты репутации) иску в Австрии не является исключением.
Сторона Виктора Батурина уже заявила, что они, скорее всего, не будут подавать апелляцию, так как «суд признал утверждения, что Батурин был уволен за воровство, ложными».
– Австрийский суд не принимал таких решений и не делал таких выводов, – парировал Геннадий Теребков. – Это очередная выдумка адвокатов Виктора Батурина.
Тем временем, в Австрии идет еще одно судебное разбирательство, которое было инициировано Виктором Батуриным. Это процесс в Инсбруке, где рассматривают мировое соглашение, тексты которых у брата с сестрой разные. Суть истории проста: в 2007-м брат с сестрой заключили мировое соглашение, по которому ему отошли активы на $500 млн. Спустя 10 лет брат заговорил о том, что на самом деле ему принадлежали 25% акций «Интеко». И что он должен получить с сестры якобы недоданное ему.
Сторона Виктора Батурина уверяет, что экспертиза выявила: на его экземпляре подпись подлинная, а на варианте его сестры – поддельная…
А представители Елены Батуриной, напротив, указывают, что экспертиз документов было сделано в Австрии уже несколько, помимо той, что была назначена судом. И что все они рассматриваются и выводы экспертов сравниваются. При этом они упоминают и тот факт, что российскими судами было вынесено уже не одно решение не в пользу Виктора Батурина по аналогичным требованиям.
Чем закончится это судебное разбирательство, пока неясно: дело это также будет рассматриваться долго.
Между тем, сам Виктор Батурин в данный момент находится в СИЗО за очередную попытку мошенничества в отношении своей сестры: 2 июня Басманный суд Москвы принял решение о его аресте, а 9 августа суд апелляционной инстанции признал арест законным. В СИЗО он останется до 1 сентября.
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