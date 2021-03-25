У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Это был иск о защите чести и достоинства. Виктор Батурин подал его в 2017-м, почти сразу после того, как освободился из тюрьмы в 2016-м, где отбывал наказание за мошенничество с поддельными векселями «ИНТЕКО».

Он обиделся на пресс-релиз ЗАО «ИНТЕКО», подписанный президентом компании, его сестрой в ноябре 2011-го по поводу претензий, предъявляемых к компании и к ней братом в СМИ. Там описывались причины его увольнения из компании и один раз было употреблено слово «воровство» («Для полного понимания всей этой ситуации стоит отметить, что истинной причиной увольнения Виктора Батурина из «ИНТЕКО» стали его растраты, которые правильнее было бы назвать воровством»). По мнению, Виктора Николаевича, это опорочило его деловую репутацию. Хотя он к тому времени был уже дважды осужден за мошенничество и отбыл срок по обвинениям, никак не связанным с утверждением в том пресс-релизе.

Окружной суд австрийского города Китцбюэля рассматривал дело 4 года, и точка наконец была поставлена лишь на днях. И дело тут было не в сложности ситуации, как уверяют юристы, а в том, что международные дела в местных судах Австрии рассматриваются очень долго.

Решение суда пока еще не переведено полностью на русский язык – это 100-страничный документ. Но перевод результативной части уже есть.

При этом главным вопросом рассмотрения, как нам удалось узнать, было вовсе не то, насколько повлияло слово «воровство» на репутацию Виктора Николаевича, а совсем другое – является ли Елена Николаевна в данном случае надлежащей ответчицей.