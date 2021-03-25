Просмотр новостей, плохое питание и интернет: названы 6 привычек, сокращающих жизнь
Эксперт по кризисному управлению составила список повседневных привычек людей, которые могут сокращать нам жизнь
Американский врач, эксперт по кризисному управлению Кэти Белфи назвала шесть популярных привычек от которых стоит отказаться, чтобы жить дольше и счастливее, передает Eat This, Not That.
«Хотя мы унаследовали многие черты, которые определяли устойчивость наших предков, некоторые из удобств, определяющих наши повседневные привычки, могут умерить эти таланты», – заявляет эксперт.
Первой вредной привычкой, по ее словам, является интернет. Так как частые онлайн-поиски приводят к умственной лени у человека и мешают ему мыслить аналитически.
Вторая привычка сокращающая жизнь, это пропуск завтрака и наоборот слишком сытный ужин, потому что вместо отдыха ночью, организм вынужден работать, чтобы переварить еду. Из-за этого ухудшается качество сна и, как следствие, после пробуждения человек чувствует слабость и усталость. Кроме того, ученые ранее установили, что пропуск завтрака и поздний прием пищи также связаны с ожирением и скачками уровня глюкозы в крови.
Следующая привычка, это сидение на одном месте. Слишком долгое сидение может вызвать амнезию ягодиц, напряжение в ягодицах и усталость.
На четвертом месте списка, отказ от овощей и фруктов. Организму для отличного здоровья нужно есть овощи и фрукты каждый день, чтобы организм получал много витаминов и минералов.
Далее идет привычка потреблять негативные новости. Психологи предполагают, что многие из нас делают это, чтобы справиться с неопределенностью, и, несмотря на негативные чувства, которые она вызывает, мы не можем себя остановить, также они связывают это с плохим психическим здоровьем, усилением депрессии и беспокойства.
Эта привычка может стать очень опасной и вызвать чувство безнадежности, которое ставит под угрозу веру в наши способности противостоять невзгодам и проявлять настойчивость.
Последней вредной привычкой она назвала засыпание с телефоном, так как излучаемый синий свет подавляет выработку мелатонина, нарушает биологические ритмы человека. Это может вызывать бессонницу, нарушения сна и вялость. Специалисты, чтобы справиться с этим, рекомендуют отказаться от телефона за 30 минут до сна.
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Рубрика: Общество