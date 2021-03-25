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Просмотр новостей, плохое питание и интернет: названы 6 привычек, сокращающих жизнь

Эксперт по кризисному управлению составила список повседневных привычек людей, которые могут сокращать нам жизнь

Фото: Global Look Press

Американский врач, эксперт по кризисному управлению Кэти Белфи назвала шесть популярных привычек от которых стоит отказаться, чтобы жить дольше и счастливее, передает Eat This, Not That.

 «Хотя мы унаследовали многие черты, которые определяли устойчивость наших предков, некоторые из удобств, определяющих наши повседневные привычки, могут умерить эти таланты», – заявляет эксперт. 

Первой вредной привычкой, по ее словам, является интернет. Так как частые онлайн-поиски приводят к умственной лени у человека и мешают ему мыслить аналитически.

Вторая привычка сокращающая жизнь, это пропуск завтрака и наоборот слишком сытный ужин, потому что вместо отдыха ночью, организм вынужден работать, чтобы переварить еду. Из-за этого ухудшается качество сна и, как следствие, после пробуждения человек чувствует слабость и усталость. Кроме того, ученые ранее установили, что пропуск завтрака и поздний прием пищи также связаны с ожирением и скачками уровня глюкозы в крови.

Следующая привычка, это сидение на одном месте. Слишком долгое сидение может вызвать амнезию ягодиц, напряжение в ягодицах и усталость.

На четвертом месте списка, отказ от овощей и фруктов. Организму для отличного здоровья нужно есть овощи и фрукты каждый день, чтобы организм получал много витаминов и минералов. 

Далее идет привычка потреблять негативные новости. Психологи предполагают, что многие из нас делают это, чтобы справиться с неопределенностью, и, несмотря на негативные чувства, которые она вызывает, мы не можем себя остановить, также они связывают это с плохим психическим здоровьем, усилением депрессии и беспокойства.

Эта привычка может стать очень опасной и вызвать чувство безнадежности, которое ставит под угрозу веру в наши способности противостоять невзгодам и проявлять настойчивость.

Последней вредной привычкой она назвала засыпание с телефоном, так как излучаемый синий свет подавляет выработку мелатонина, нарушает биологические ритмы человека. Это может вызывать бессонницу, нарушения сна и вялость. Специалисты, чтобы справиться с этим, рекомендуют отказаться от телефона за 30 минут до сна. 

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