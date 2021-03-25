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"Полицейские уже собирались за золотым унитазом": в сети шутят над забытым чемоданом с 15 миллионами рублей

История забывчивого жителя Биробиджана изрядно повеселила россиян

Фото: ilyafinance.ru

Житель Биробиджана так торопился в командировку, что забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей, сообщает региональное управление МВД.

Чемодан несколько часов простоял у дома и в результате вызвал подозрение у полицейских. Те решили осмотреть его и нашли внутри деньги, планшет и другие личные вещи.

Вскоре установили владельца чемодана. Он пояснил, что утром торопился в командировку, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал.

«Когда обнаружил пропажу, позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка», - сообщает УМВД.

Имущество супругам вернули, а те поблагодарили и пообещали внимательнее следить за своими вещами.

Эта веселая история из Еврейского Автономного округа развеселила пользователей соцсетей.

«Этот чемодан ждал нищего пенсионера или больного ребёнка, тому гражданину, похоже, эти деньги и не нужны были, потому и оставил во дворе», - считает читатель.

«Сотрудники полиции уже собирались в магазин за золотым унитазом…» - иронизирует россиянин.

«Чья столица Биробиджан? Правильно... Там умеют зарабатывать миллионы с пелёнок. И порадокс - это самый нищий регион», - рассуждает москвич.

«Интересно, что у него было в других чемоданах, раз можно «забыть» про 15 миллионов?» - недоумевает историк.

«Это он не забыл, а выкинул, за ненадобностью такой мелочуги», - шутит россиянин.

«Интересно, где это столько командировочных выдают?» - задает риторический вопрос житель Урала.

«Как «бедно» живут в России…» - звучит еще один ироничный комментарий.

«Еврейский Автономный округ. Там жители с мелочью в 15 миллионов даже на улицу не выходят», - ерничает читатель.

«Кошелёк обронил? Бывает. А что, до Биробиджана система банковских карт ещё не добралась?» - шутливо интересуется москвич.
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