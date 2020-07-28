"Нужно не упростить, а отменить!" В сети устали от педалирования властями темы техосмотров автомобилей

В последние месяцы тема техосмотров автомобилей уже набила оскомину. То их переводят в какие-то виртуальные центры, которых еще просто не существует в достаточном виде, то кто-то предлагает вообще полностью отменить, кто-то, наоборот, требует ужесточить. И вот новая часть марлезонского балета…

МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России, отказавшись от некоторых обязательных проверок, об этом сообщает протокол совещания в Минэкономразвития.

Ведомство, в частности, предложило отказаться от:

- проверки коррозии элементов тормозной системы;

- наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;

- проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;

- замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;

- проверки наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста;

- а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.

В министерстве полагают, что эти изменения позволят сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов, поскольку это позволит им отказаться от части диагностического оборудования. Инициатива обсуждается с «профессиональным сообществом», но конкретного документа пока нет.

В соцсетях эта тема продолжает оставаться актуальной, потому что автолюбители все никак не поймут, к чему им готовиться.

«Да не нужно немного упростить – нужно отменить его совсем», - уверен читатель.

«Лучше страховку пусть отменят, а не техосмотр», - предлагает москвич.

«За соломинку цепляются... Видно, кому-то на платиновый унитаз не хватает...» - считает, что весь вопрос в деньгах россиянин.

«Отвратительное предложение! Такое впечатление, что в МВД сидят люди, не имеющие понятия о целях техосмотров и проявляющие заботу о так называемых операторах! Цель техосмотра - безопасность эксплуатации ТС, а практически все предложенные изменения направлены на то, чтобы безопасность понизить. И это просто непонятно!» - вставляет свои пять копеек в дискуссию автомобилист со стажем.

«Вот их корежит перед выборами. Что бы пообещать такого, чего не может быть...» - предполагает, что дело в выборах в Госдуму читатель.

«Не так давно глава ГИБДД Черников выступал с предложением сделать ТО добровольным для частных авто, а теперь уже смягчение, а после выборов наверняка будет ужесточение!» - не понимает, что происходит пенсионер.

«Недавно они вообще хотели отменить техосмотр для частников, ссылаясь на Венскую Конвенцию о необязательности техосмотра для частных лиц», - вспоминает россиянин.

«Так или иначе, но водители всё равно купят техосмотр! По другому в этой стране быть не может. Весь вопрос, кому давать бабло - ментам, чиновникам или частникам», - рассуждает автомобилист.