"Нужно не упростить, а отменить!" В сети устали от педалирования властями темы техосмотров автомобилей
Россияне уже не понимают, кто куда тянет, и сколько в этом предвыборных обещаний
В последние месяцы тема техосмотров автомобилей уже набила оскомину. То их переводят в какие-то виртуальные центры, которых еще просто не существует в достаточном виде, то кто-то предлагает вообще полностью отменить, кто-то, наоборот, требует ужесточить. И вот новая часть марлезонского балета…
МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России, отказавшись от некоторых обязательных проверок, об этом сообщает протокол совещания в Минэкономразвития.
Ведомство, в частности, предложило отказаться от:
- проверки коррозии элементов тормозной системы;
- наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;
- проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;
- замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;
- проверки наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста;
- а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.
В министерстве полагают, что эти изменения позволят сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов, поскольку это позволит им отказаться от части диагностического оборудования. Инициатива обсуждается с «профессиональным сообществом», но конкретного документа пока нет.
В соцсетях эта тема продолжает оставаться актуальной, потому что автолюбители все никак не поймут, к чему им готовиться.
«Да не нужно немного упростить – нужно отменить его совсем», - уверен читатель.
«Лучше страховку пусть отменят, а не техосмотр», - предлагает москвич.
«За соломинку цепляются... Видно, кому-то на платиновый унитаз не хватает...» - считает, что весь вопрос в деньгах россиянин.
«Отвратительное предложение! Такое впечатление, что в МВД сидят люди, не имеющие понятия о целях техосмотров и проявляющие заботу о так называемых операторах! Цель техосмотра - безопасность эксплуатации ТС, а практически все предложенные изменения направлены на то, чтобы безопасность понизить. И это просто непонятно!» - вставляет свои пять копеек в дискуссию автомобилист со стажем.
«Вот их корежит перед выборами. Что бы пообещать такого, чего не может быть...» - предполагает, что дело в выборах в Госдуму читатель.
«Не так давно глава ГИБДД Черников выступал с предложением сделать ТО добровольным для частных авто, а теперь уже смягчение, а после выборов наверняка будет ужесточение!» - не понимает, что происходит пенсионер.
«Недавно они вообще хотели отменить техосмотр для частников, ссылаясь на Венскую Конвенцию о необязательности техосмотра для частных лиц», - вспоминает россиянин.
«Так или иначе, но водители всё равно купят техосмотр! По другому в этой стране быть не может. Весь вопрос, кому давать бабло - ментам, чиновникам или частникам», - рассуждает автомобилист.
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Рубрика: Общество