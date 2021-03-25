Вчера, в 23:03

"Когда противник нас хвалит – значит, мы в полной яме": в сети предлагает не верить хвалящим нашу экономику японцам

Россияне не поняли подхалимажа в тот момент, когда "народ голодает и вымирает"

Фото: ura-povara.ru

Японское издание JB Press огорошило россиян суперновостью. Оказывается, российская экономика уверенно проходит трудный период, вызванный коронавирусными ограничениями

«Как и все мировые державы, в начале пандемии Россия столкнулась с трудностями, однако в сравнении с другими развитыми и быстроразвивающимися странами раны были не столь глубокими», - считает автор статьи Тэцуя Умэцу.

По его мнению, решение властей не останавливать промышленное производство во многих регионах помогло сравнительно легко пережить падение экономических показателей.

Помимо этого, Умэцу отметил успехи, которых сфера услуг добилась минувшей весной. Он приводит слова владельца одного из московских японских ресторанов, заявившего об увеличении доходов по сравнению с временами до пандемии.

В статье также говорится о том, что переход на удаленную работу помог появлению новых возможностей для бизнеса во многих странах. Так, японские производители компактных принтеров и спикерфонов отчитались о высоком спросе на их продукцию в России.

Вместе с тем Умэцу полагает, что в российской экономике есть направления, над которыми еще предстоит поработать правительству и ЦБ. В частности, он выделил рост инфляции, влияющий на настроения в деловых кругах.

В соцсетях такой посыл от японцев не поняли, и предположили, что тут что-то не чисто.

«Какие-то примитивная попытка агитации перед выборами», - посчитал читатель.

«Да, такое ощущение, что федеральные СМИ, которые переводили текст, совсем перестали стесняться врать», - соглашается россиянин.

«Успехи-то успехи, а народ вымирает!» - замечает москвич.

«Японцы, вы о чем? Нам уже кушать не на что, а вы про успехи! Как говорил известный мужичок из видеоролика – последний … без соли доедаем» - возмущен пенсионер.

«Это просто статистические махинации: цены сильно на всё выросли, рубль укрепился относительно доллара, но люди-то стали беднее!» - объясняет экономист.

«Когда нас хвалит или нами восхищается наш противник, значит - мы в полной яме!» - сделал свой вывод военнослужащий.
«Согласен, когда за границей начинают хвалить экономику нашей страны, это вызывает подозрение в их искренности», - солидарен с предыдущим комментатором следующий.

«Я бы сказал, это неприкрытый подхалимаж, с прицелом на Курилы», - звучит еще одна версия.

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