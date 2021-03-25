Вчера, в 23:53

"Газ в Европе подешевел, а в России подорожал. Где логика?" В сети возмущены ростом цен на газ в стране

Россияне в шоке от того, что Европе газ может стоить дешевле, чем в родном отечестве

Фото: Агентство "Москва"

В сети почти одновременно появились сразу две новости о «Северном потоке-2», которые наделали немало шума.

Сначала стало известно, что если запуск «СП-2» не задержат, «Газпром» сможет до конца года дополнительно поставить в Европу объем газа, сопоставимый с вместимостью крупнейшего европейского подземного хранилища, об этом рассказала директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Она отметила, что российский концерн ждет начала эксплуатации «СП-2», который позволит увеличить поставки на европейский рынок.

«Его запуск в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка четырех-пяти миллиардов кубометров газа, что сопоставимо с активным объемом ПХГ в Редене (Германия)», - считает эксперт, а ведь это крупнейшее хранилище «Газпрома» в Европе - на 4,2 миллиарда кубометров. При этом сейчас хранилище заполнено лишь на 6,7 %.

И едва прозвучали эти заявления, как газ на европейском фьючерсном рынке подешевел почти на 100 долларов за тысячу кубометров. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF (самого ликвидного хаба в Европе) торговалась даже у значения 483 доллара за тысячу кубов.

В соцсетях, впрочем, радостей «Газпрома» не разделяют, так как газ в стране почему-то дорожает…

«Интересно, а газ для Германии будет дешевле, чем для регионов РФ?» - задает риторический вопрос читатель.

«Да, у нас цена на газ выросла на 20 %, а в Крыму, говорят, на 51 % за последние пару месяцев!» - возмущен россиянин.

«Газ в Европе подешевел, а в России подорожал. Где логика?» - не понимает пенсионер.

«А нам, что это даст, обычным россиянам? Неужели заживем? Больше газа - меньше ям?» - вновь звучит риторический вопрос.

«Нормальный такой российский ход - дёшево чужим, чтобы свои не зазнавались…» - иронизирует читатель.

 «Ага, строили за народные деньги из бюджета, а теперь вся прибыль идет коммерсам в карман, еще и для родного населения цены поднимут!» - возмущен россиянин.
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