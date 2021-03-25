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Дмитрий Севрюков: Талибан* будто специально приурочил свою победу к 30-летию советского ГКЧП

Эксперт провел параллели между Талибаном и ГКЧП

Фото: Global Look Press

«Талибан" будто специально к 30-летию советского ГКЧП приурочил свою победу в Афганистане, - озвучил свое мнение российский журналист Дмитрий Севрюков,. Талибы – тоже в каком-то смысле гекачэписты, взявшиеся управлять страной в чрезвычайном режиме с суровыми ограничениями прав и свобод и множеством запретов, за нарушение которых предполагается жесткое наказание.

Успех талибов в 2021-ом на фоне поражения ГКЧП в 1991-ом свидетельствует о том, что всякая силовая чрезвычайщина побеждает только тогда, когда действует решительно. ГКЧП проявило непоследовательность, у его руководства дрожали руки.

Нынешняя система управления Россией гораздо умнее, изощреннее, предусмотрительнее, а главное – готова идти до конца. Если представить себе сегодняшнее Политбюро перенесенным в ситуацию 19 августа 1991-го года, то рука у власти точно бы не дрогнула, а участники несанкционированных массовых митингов в защиту демократии частью были бы арестованы и посажены, частью – деморализованы, и, без сомнения, разогнаны и зачищены.

Однако наряду с этим сегодняшний менеджмент в той исторической роли явно не ограничился бы примитивными посулами для народа земельных наделов в 20 соток, как это делал растерянный ГКЧП. Сегодняшние власти научились формировать повестку гораздо лучше предшественников – и именно этот навык во многом обеспечивает доверие к курсу. Взять власть с зачисткой политической оппозиции и установлением контроля над страной – еще не все необходимые слагаемые полной победы и тем более не достаточные условия сохранения системы на десятилетия вперед.

При отсутствии идеологии требуется создание контуров будущего, которое выглядело бы привлекательным для значительной части населения. Но если образ светлого будущего размыт и неясен, то заменить его на время способна такая картина, которая могла бы напугать страну негативными сценариями в случае непослушания и протестов. Именно по пути создания такой картины, лучше всего гарантирующей стабильность, и идут политические администраторы в РФ. Талибам в этом отношении куда проще и легче: они не ограничены в инструментарии и не стеснены никакими излишними рамками», - пишет Севрюков в своем авторском Telegram-канале.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России

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