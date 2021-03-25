"Цветы завянут, а дети будут жить": Россиянам предлагают поддержать добрую акцию

Благотворительный фонд «География Добра» пригласил юных школьников, их родителей и педагогов присоединиться к акции «Дети вместо цветов» и вместо покупки роскошных букетов подарить здоровое детство подопечным Фонда.

Впервые акция «Дети вместо цветов» прошла в 2014 году по предложению педагога литературы одного из столичных лицеев. Тогда призыв был обращён только к конкретному классу, но интересную идею внезапно поддержало большое количество учителей и учеников.

– Сегодня «Дети вместо цветов» – не просто акция, это очень важная, добрая традиция, которая находит свой отклик в тысячах сердец школьников и их родителей, – рассказывает директор благотворительного фонда «География Добра» Оксана Одегова. – Мы благодарны, что таким образом вы поддерживаете подопечных Фонда на протяжении уже 4 лет.

В прошлом году, за период проведения акции вместе мы собрали более 460 000 рублей. Благодаря вам 4-летний Семен Громов прошёл курс реабилитации, который был ему жизненно необходим. 11-летняя Даша Коровникова смогла приобрести такие нужные сенсоры для замера уровня сахара в крови. Артем Попов смог заниматься на своём ортопедический велотренажёре. Мы приобрели лекарства для Вани Полякова и Марка Пискарева.

Список добрых дел безграничен. В мире множество детей, которые нуждаются в помощи и поддержке. И лишь вместе – мы огромная сила, которая может исполнить единственное желание всех больных детей, стать на чуточку ближе к своей мечте – здоровому детству.

Стать участником акции «Дети вместо цветов» могут учащиеся и преподаватели любых учебных заведений. Для этого необходимо принять важное решение и организовать сбор средств (в школе, классе, группе, на курсе) в пользу акции. В День знаний вместо множества отдельных букетов каждому ученику принести по одному цветку, из которых сложится общий праздничный букет для педагога, а сэкономленную сумму перевести через сайт Фонда географиядобра.рф в помощь тяжелобольным детям – подопечным Фонда, указав в комментарии ФИО ребёнка, для которого сделан перевод. 1 сентября – поздравить учителя общим букетом цветов и поделиться фотографиями со Дня знаний в соцсетях с хэштегами #детивместоцветов #географиядобра #geodobra.

Все участники будут отмечены благодарственными письмами, для получения которых нужно сообщить о своём участии на почту info@geodobra.ru: название и почтовый адрес школы, указать класс, ФИО и контактный телефон педагога.

Справка

Благотворительный фонд «География Добра» основан в г. Костроме в 2015 году и несёт своё социальное служение с одобрения губернатора Костромской области и с благословения Костромской Епархии. Сегодня фонд работает и помогает нуждающимся в 85 субъектах РФ, взаимодействует с социально ответственными бизнес-сообществами, социальными службами, государственной властью, социально ориентированными компаниями, частными лицами.

Деятельность фонда ведётся посредством интернет-сайта.

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