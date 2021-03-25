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"Следующим будет чип в руку": россияне насторожились планами властей по замене паспортов

Российские власти планируют принять решение о постепенной замене бумажных паспортов граждан страны на электронные смарт-карты. Соответствующее решение, как рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, может быть принято уже до конца текущего года.

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Фото: @Pixabay

«В плане замены бумажных паспортов, разумеется, что необходимость заменить их чем-то более современным есть, это будет своего рода смарт-карта. Полагаю, что это решение мы примем до конца года», - заявил министр.

Кроме того, по словам чиновника, его ведомство ставит задачу по организации для россиян возможности владеть еще и копией цифрового паспорта, которую можно было бы предъявить в виде QR-кода.

Немногим ранее об этой инициативе высказывались и в МВД, отмечая, что уже с декабря этого года подобный документ начнут выдавать в Москве. Что же касается регионов, то в них нововведение начнут внедрять по мере технической готовности, которая будет определяться правительством, однако, не позднее, чем с середины 2023 года.

В целом, практика замены бумажных носителей для удостоверения личности на цифровые носители является вполне привычной для многих стран мира. Однако, россияне, на фоне попыток ввести в стране QR-коды в рамках пандемии и других опасений, восприняли эти новости настороженно, если не сказать, с опаской.

«Но, всё равно будут посылать за СНИЛСом и справкой»;

«Следующим будет чип в руку»;

«А вся база электронных паспортов будет храниться у доблестных и неподкупных МВДшников?»;

«Да давайте номер сразу набьем»;

«В электричках невозможно расплатиться картой за проезд, только наличка... какие там электронные паспорта?»;

«Плохо, все эти новшества - тотальный режим и контроль за людьми!», - пишут граждане в социальных сетях.

Теги: #паспорт, #QR-код

Рубрика: Общество

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