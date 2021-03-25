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Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Бывший депутат Верховной Рады Украины хорошо обосновался в России.

Фото: Global Look Press

Компания «Санаторий Кирова», которой владеет экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев с супругой Ларисой, с начала 2021 года заработала свыше 100 млн рублей на путевках для чиновников, подсчитал «Собеседник».

Фирма начала работу в ноябре 2014 года, когда Царев занимал пост спикера парламента так называемой Новороссии (конфедеративный союз непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, впоследствии так и не оформленный документально). Уставной капитал «Санатория Кирова» составил около 150 тыс. рублей, а учредителями ООО стали супруги Царевы.

Уже в 2015-м компания стала зарабатывать на путевках для российских чиновников в санаторий имени Кирова, расположенный в Ялте. 

Среди прочего, своих сотрудников на отдых в Крым отправляли Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения Москвы, региональные управления Пенсионного фонда, департамент социальной защиты населения столицы, Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации. В 2019 году фирма Царевых заключила контрактов на рекордную сумму в 145 млн рублей. В 2020-м из-за пандемии коронавируса цифра снизилась до 41 млн. 

С начала 2021 года «Санаторий Кирова» выиграл тендеров на 106,3 млн рублей. Все последние годы компания стабильно прибыльна - в 2020-м она была в плюсе на 36 млн рублей. 

СМИ писали, что ранее ялтинский санаторий был в профсоюзной собственности, но затем на базе здравницы было создано новое юрлицо – ЗАО «Санаторий им. С. М. Кирова». На его сайте указано, что сутки проживания в номере с частичными удобствами (санузел на этаже) стоят 1 тыс. 440 рублей на одного человека. 3-комнатные апартаменты обойдутся в 5 тыс. 960 рублей.

МВД Украины ранее объявило Царева в международный розыск.

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