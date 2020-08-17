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"Вызов для России": Долгов прокомментировал "извинения" русских в Казахстане

Казахский "блогер" Куат Ахметов публикует видеозаписи с извинениями за употребление русского языка практически каждый день

«Блогер» Куат Ахметов

Пока российский президент Владимир Путин публикует статьи о единстве русского и украинского народов, очевидно, имеющие программный характер и призванные объяснить столь рьяную защиту русского языка за пределами страны, у Москвы под боком в буквальном смысле расцветает новая проблема.

Речь о Казахстане, где местные националисты устроили едва ли не флешмоб, проверяя русских жителей страны на знание казахского языка и вынуждая их приносить извинения на камеру.

Так, недавно в Сети был опубликован ролик с участием главы отдела контроля медико-социальной экспертизы Атырауской области Казахстана Эмилии Гречаник, чьи персональные данные местные «блогеры» выложили в публичный доступ, а её саму заставили извиняться перед объективом камеры за употребление русского языка. Вот уже неделю казахский блогер Куат Ахметов публикует подобные видеозаписи практически каждый день.

В российской медиасреде на происходящее в соседней стране обратили внимание только недавно, и она тут же взорвалась огромным количеством гневных комментариев со стороны лидеров мнений, политологов и политиков.

К примеру, политический консультант Константин Долгов отмечает, что подобные видео являются лишь провокацией со стороны человека, который жаждет славы, а потому предлагает принять радикальные меры, чтобы его эту славу «обеспечить». Впрочем, несмотря на угрозы, эксперт при этом объясняет и причины происходящего, отмечая, что это становится новым вызовом для России.

«Парень, понятное дело, сознательно провоцирует, – пишет Долгов в своём авторском Telegram-канале. – Славы жаждет.

Ну так надо обеспечить ему славу. Например, пусть он внезапно уснёт, а проснётся на территории РФ. И внезапно заедет на пожизненное. Я вам гарантирую: после такого прецедента количество подобных провокаций будет стремиться к нулю.

Хотя о чём разговор? Уже ежу понятно, что любой человек за пределами РФ может публично гадить на Россию и русских, и ему ничего за это не будет. Ничего, вот вообще, от слова совсем. Украина как наглядный пример.

А потом удивляются: почему, мол, градус патриотизма падает в стране? А с чего бы гражданам уважать свою страну, если она никак не защищает русских за границей? Если плевать на русских там, то точно так же плевать на русских здесь. Глубинный народ это прекрасно понимает, нутром чует. И в патриоты записываться не спешит. Что бы там не вещали с телеэкранов.

И в этом – огромная проблема и вызов для России».

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