Российский врач рассказал, что вынужден покупать лекарства для пациентов на свои деньги

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Паршуков рассказал о том, что в больнице в Североуральске не хватает лекарств и он вынужден закупать их на свои деньги. Он также попросил благотворительные фонды и организации откликнуться и оказать помощь в приобретении медикаментов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Паршукова, сейчас многие больницы имеют многомиллионные долги и в наличии у них минимум лекарств, оборудования и расходников.

«Кроме дорогущих лекарств мои пациенты должны есть. И кормить некоторых необходимо внутривенно. В этом, собственно, и проблема – парентерального (внутривенного) питания в стационаре нет. Не получая белка и энергии, шансов выжить с каждым днем все меньше и меньше. Не из чего строить ткани, клетки для борьбы с микробами. В такой ситуации не спасет ни один антибиотик», – пояснил он.

«На утренней линейке не получил ответа на вопрос о парентеральном питании и альбумине. Мой вопрос растаял в тишине актового зала. В течение дня лекарственных средств так и не появилось. После работы купил в аптеке альбумин, вернулся на работу и назначил больным. На завтра альбумина нет. А парентеральное питание вообще невозможно купить в аптеке… Надежд на чудо и появлении вышеописанных средств в стационаре нет», – подчеркнул медик.

Он также рассказал, что несколько месяцев назад уже покупал препарат за свои деньги и ждал возврата денег в течение нескольких месяцев. В этот раз он не собирается идти к руководству за возмещением средств и просит откликнуться благотворительные фонды, организации и меценатов для помощи в приобретении лечебного питания.

«Когда я после работы иду по улице и рассматриваю предвыборные плакаты…. волнует, справимся… Только почему то губернатор, получив вагон сообщений об агонии в североуральской медицине, встречается с шахтерами и обещает, что в течение трех лет все исправится. Я боюсь, что больничка может загнуться в ближайшие месяцы. Нет, формально медицина останется, но это будет фельдшерско-акушерский пункт», – пишет врач в заключении.