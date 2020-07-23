7 лет колонии за изнасилование матери и кражу получил 22-летний сельчанин из Чувашии
Ранее насильник уже был судим по уголовному делу о ряде краж
Красноармейский районный суд в Чувашии вынес вердикт по инцестному преступлению в отношении 22-летнего сельчанина, передает республиканское управление СКР.
Молодого мужчину признали виновным в трех эпизодах изнасилования и двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении своей матери.
Суд признал достаточными собранные доказательства, чтобы вынести приговор. Установлено, что с 17 по 19 апреля 2021 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в сельском доме, с применением насилия вступал в половую связь со своей матерью.
Также удалось установить связь преступника с кражей 68 тысяч рублей из дома престарелой односельчанки. Ранее молодой житель села уже был осужден за ряд краж.
В итоге по совокупности преступлений мужчина был приговорен к семи годам колонии строгого режима.
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