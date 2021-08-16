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В Топ-10 богатейших кандидатов в депутаты большинство мест заняли единороссы

Первое место списка занял кандидат от "Единой России" Андрей Горохов, он задекларировал доход в 7,51 млрд руб.

Фото: Global Look Press

Кандидаты в депутаты Госдумы опубликовали свои предвыборные декларации о доходах за 2020 год. РБК изучил данные и представил топ самых богатых по доходам кандидатов в Госдуму, первое место которого занял кандидат от «Единой России».

Лидером ТОПа стал член президиума регионального политического совета «Единой России» в Калининградской области и владелец ООО «Инфамед-К» Андрей Горохов – за 2020 год он задекларировал доход в 7,51 млрд руб.

Как отмечается, он владеет владеет землей и домами в России и Австрии, автомобилями, акциями «Аэрофлота», «Газпрома» и других компаний. Если Горохов будет избран в парламент и сохранит доход, он станет лидером по уровню заработка среди представителей федеральных органов власти. Предыдущий лидер – сенатор от Камчатки Валерий Пономарев – имел доход «всего» в 4,1 млрд руб.

Второе место по доходам среди кандидатов занял представитель «Справедливой России — За правду» Андрей Ковалев, за год его доход составил 6,7 млрд руб. Хотя его имя пока не исключено из списков, он не будет участвовать в выборах в Госдуму. Как рассказал бизнесмен, он решил отказаться от участия в выборах из-за покупки акций Fix Price, которая является западной компанией. 

На третьем месте расположился лидер партии «Новые люди», владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев (4,4 млрд руб.), после исключения Ковалева, он станет вторым в списке. 

За ним идет секретарь Хохольского отделения «Единой России» в Воронежской области Александр Князев (1,8 млрд руб.). Действующий член «Единой России» Леонид Симановский занял пятую строчку рейтинга (1,5 млрд руб.). Далее в списке идут три кандидата от «ЕР» и два от «Партии роста». 

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