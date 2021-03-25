В Шри-Ланке за использование колдовства в борьбе с Covid сняли с должности главу Минздрава

Министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванняраччи, принимавшая «волшебное зелье» против ковида, была отстранена от должности за использование колдовства в борьбе с распространением заболевания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В январе она и несколько других чиновников, публично использовали полученное от колдуна «волшебное зелье» (предположительно, в его состав входят мед и мускатный орех) спасающее от заражения коронавирусом. Но волшебный сироп не защитил женщину. Она сдала положительный тест на ковид и попала на лечение в реанимацию одной из клиник.

Как отмечается, это не единственный ее странный поступок, однажды она вылила в реку горшок со «святой водой» после того, как ее убедили, что это поможет закончить эпидемию коронавируса в Шри-Ланке.

По решению президента пост главы министерства был передан Кехелии Рамбуквелле, занимавшему пост министра средств массовой информации. Однако Ванняраччи не уволили и она останется в составе правительства, на должности главы министерства транспорта.

С понедельника в Шри-Ланке действует локдаун, в соответствии с которым жителям запрещается покидать дома с 10:00 до 16:00 часов ежедневно. Всего в стране коронавирусом заболело 355 тысяч человек, погибло 6 096.