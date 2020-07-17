Профессор Вяземский о предложении Минздрава: «Чушь собачья»

Ограничение будет относиться к крепким напиткам, с содержанием спирта более 16,5%. Закон предлагают уже не в первый раз, но дальше дискуссии это не идет.

– Чушь собачья, как говорит Владимир Путин, – прокомментировал Sobesednik.ru заведующий кафедрой мировой литературы в МГИМО, телеведущий передачи «Умники и умницы» Юрий Вяземский. – Паспорт выдают в 14, с 18 лет можно голосовать на выборах, быть кандидатом в депутаты муниципального образования, участвовать в референдумах. Значит, полноправный гражданин РФ придет в магазин и ему не продадут алкоголь? Надо же все-таки мозги иметь на всякие повышения и запрещения. Это же только во вред! – заявил Sobesednik.ru писатель, философ Юрий Вяземский.