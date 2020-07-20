"Не думаю, что эти ограничения будут приняты". Депутат Шеин прокомментировал предложение повысить возраст при продаже алкоголя до 21 года

Закон предлагают уже не в первый раз, но дальше дискуссии это не идет.

– У нас есть воинский призыв, – прокомментировал Sobesednik.ru Олег Шеин. – Ребят призывают служить с 18 лет. Мы понимаем, что если человека призывают в армию в это время, то его уже считают не просто совершенно дееспособным, а человеком, который может и жизнь отдать за страну, потому что армия - это зона повышенного риска. Но при этом мы считаем его человеком неразумным, который не отвечает за свои действия – в глаза бросается очевидное противоречие. Эта старая дискуссия. Не думаю, что эти ограничения будут принятЫ.