"Не думаю, что эти ограничения будут приняты". Депутат Шеин прокомментировал предложение повысить возраст при продаже алкоголя до 21 года
Вице-президент конфедерации труда, депутат Госдумы Олег Шеин критически воспринял очередное предложение Минздрава
Закон предлагают уже не в первый раз, но дальше дискуссии это не идет.
– У нас есть воинский призыв, – прокомментировал Sobesednik.ru Олег Шеин. – Ребят призывают служить с 18 лет. Мы понимаем, что если человека призывают в армию в это время, то его уже считают не просто совершенно дееспособным, а человеком, который может и жизнь отдать за страну, потому что армия - это зона повышенного риска. Но при этом мы считаем его человеком неразумным, который не отвечает за свои действия – в глаза бросается очевидное противоречие. Эта старая дискуссия. Не думаю, что эти ограничения будут принятЫ.
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Рубрика: Общество