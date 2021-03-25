"Зачем ты их вообще туда отправил?": президент посмертно наградил погибших в Турции пилотов

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Награждены Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.

По данным Минобороны, ведомственный пожарный самолет Бе-200 разбился, заходя на посадку после тушения природного возгорания в районе населенного пункта Адана.

На борту находились пять российских военнослужащих и три местных сопровождающих, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто из них не выжил.

Причины крушения установит направленная на место комиссия ведомства.

Но медалями и орденами народный гнев не успокоить. Ранее и так ходило много разговоров о том, целесообразно ли вообще отправлять в Турцию российские пожарные самолеты, притом, что в Якутии горят большие территории, включая населенные пункты. А тут еще и получилось, что пять российских военных погибли зазря на чужой земле. Поэтому посыл соцсетей к этой истории понятен.

«Путин, зачем ты их туда вообще отправлял? Свои леса горят!» - возмущен сослуживец погибших.

«Свои пожары надо тушить! А туркестанцы и без нас справятся. Нет, тут главное прогнуться и хвост задрать...» - в гневе читатель.

«А кому нужны эти награды за спасение непонятно кого и для чего?» - задает президенту риторический вопрос россиянин.

«Да-да, на кой ляд теперь семьям мужиков эти цацки?» - вторит предыдущему комментатору следующий.

«Путин, где награды прижизненно остальным пилотам Бе-200, которые там тушат пожары и ещё живы? Или нужны только посмертные великомученики?» - и вновь звучит риторический вопрос.

«А тушили бы эти военные Якутию - остались бы живы. Земля пухом Героям», - уверен сибиряк.

«Турция нам постоянно гадит и гадит, а руководство им помощь оказывает. Почему вы своих граждан так ненавидите?.. У нас все горит, но на свое наплевать, а вот в Турции... .» - в большом возмущении пенсионер.

«Турции помогаем тушить, а у самих тайга которую так Путин любит, сгорает к чертям. Гении менеджмента - отцы русского управленчества», - в бешенстве еще один житель Сибири.



