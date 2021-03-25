В России начнут строить дома для тех, кто не может позволить себе ипотеку

В Госдуме рассказали о том, что государство планирует начать строить наемные дома с арендой квартир для людей с невысоким уровнем дохода.

«У нас далеко не все граждане могут взять даже льготную ипотеку. Я сторонница того, чтобы развивать строительство наемных домов для людей с невысоким уровнем дохода, для среднего класса. Это гораздо выгоднее. Оплата услуг по себестоимости – живи, сколько нужно», – сообщила URA.RU депутат Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

По словам Хованской, такие квартиры нельзя будет приватизировать и они будут предназначены для решения проблемы жилищных условий и особенно подойдут молодым семьям.

«Федеральные власти озаботились вопросом строительства определенного количества таких домов, но для всей страны их нужно будет очень много, так как очередь на них большая», – отметила она.